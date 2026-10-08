México roza los 23 millones de empleos, reporta el IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó resultados históricos para el mercado laboral mexicano. Al cierre de septiembre, se registraron 22 millones 927 mil 276 empleos, la cifra más alta desde que se tiene registro.

Este panorama refleja una tendencia positiva en la generación de empleo en México, destacando una fuerte inclinación hacia la estabilidad laboral de los trabajadores formales.

Cifras clave de la generación de empleo

La estructura del empleo formal en el país muestra una sólida base de puestos fijos. De acuerdo con el informe mensual del IMSS, la distribución se dio de la siguiente manera:

Puestos permanentes: 87.1% del total (19 millones 967 mil 281), la cifra más alta para cualquier mes en la serie histórica.

Puestos eventuales: 12.9% restante.

Durante el mes de septiembre, la creación mensual fue de 128 mil 803 puestos, equivalente a una tasa del 0.6%. En lo que va del año, la economía mexicana ha sumado un total de 410 mil 200 empleos nuevos.

Si se analizan los últimos doce meses, el crecimiento alcanza los 355 mil 594 puestos de trabajo, lo que representa una tasa anual de 1.6%.

Sectores y estados con mayor crecimiento laboral

El dinamismo económico no ha sido uniforme, sino que ha estado impulsado por industrias y regiones clave que lideran el crecimiento laboral.

Los sectores económicos con los mayores crecimientos porcentuales anuales fueron:

Extractivo: 5.2%

5.2% Transportes y comunicaciones: 4.8%

4.8% Servicios sociales y comunales: 3.8%

A nivel regional, cuatro entidades federativas destacaron con crecimientos anuales superiores al 5%: Baja California, Quintana Roo, Oaxaca y Tabasco.

Incremento histórico en el salario promedio

Además del volumen de contrataciones, la calidad de los ingresos también mostró un avance significativo. Al 30 de septiembre, el salario base de cotización promedio se ubicó en $666.00 pesos.

Este monto representa un incremento nominal de $42.9 pesos en su comparación anual. Según el IMSS, este es el mayor incremento registrado para un mes de septiembre y el quinto más alto en toda la historia del instituto.

A pesar de las cifras récord en la afiliación de trabajadores, el rubro de los empleadores presentó un ligero retroceso.

Al cierre del mes, el registro patronal ascendió a 1 millón 8 mil 760. Esto representa una variación mensual negativa de 2 mil 479 registros, equivalente a una caída de -0.2%.