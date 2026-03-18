¡Peso cae tras dos jornadas de ganancias! Precio del dólar hoy 18 de marzo de 2026
El peso mexicano cortó la racha de dos sesiones de ganancias; este es el tipo de cambio hoy 18 de marzo de 2026.
El peso mexicano retrocede en la jornada de este miércoles tras dos sesiones de ganancias, con lo que el precio del dólar hoy 18 de marzo de 2026 cotiza en $17.73 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.
La divisa mexicana registra un retroceso del 0.47%, ante un avance generalizado del dólar en las horas previas al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) estadunidense y en un mercado también atento a noticias sobre el conflicto bélico en Medio Oriente , que ha generado disrupciones en el suministro global de petróleo.
Está previsto ampliamente que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en su actual 3.50%-3.75%, por lo que las miradas estarán puestas en las actualizaciones que ofrecerán de sus perspectivas para la economía y la inflación ante la guerra.
Por lo pronto el miércoles se dio a conocer que los precios al productor crecieron más de lo previsto el mes pasado, aunque los datos aún no reflejaban el impacto de la escalada de Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzó a fines de febrero.
Dólar hoy a peso mexicano del 18 de marzo de 2026
El precio del dólar hoy 18 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:
- BBVA México - 16.80 pesos a la compra y 17.94 pesos a la venta.
- Banamex - 17.14 pesos a la compra y 18.08 pesos a la venta.
- Banorte - 16.50 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.
- Banco Afirme - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.
- Scotiabank - 15.70 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.
*Tipo de cambio a las 10:31 horas
Con información de Reuters
vjcm