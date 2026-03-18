¡Fed 'mete freno'! Mantiene su tasa de interés sin cambios

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por sus siglas en inglés) mantuvo sin cambios las tasas de interés y pronosticó una aceleración de la inflación, una tasa de desempleo estable y una sola baja de tipos para este año, mientras los responsables monetarios evaluaban los riesgos económicos derivados de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las nuevas previsiones de los responsables del banco central estadunidense indicaban que la tasa de interés de referencia a un día de la Fed bajaría solo un cuarto de punto porcentual más tarde en el año, sin dar pistas sobre cuándo. La perspectiva no varió respecto de los pronósticos anteriores y sigue sin coincidir con la exigencia del presidente Donald Trump de una fuerte caída del costo del crédito.

Se espera que la inflación, medida según el indicador preferido de la Fed, cierre el año en el 2.7%, no mucho menos que su tasa actual y sobre el 2.4% previsto en diciembre, una posible consecuencia del repunte de los precios mundiales del petróleo que siguió a la campaña de bombardeos contra Irán.

"Las implicaciones de los acontecimientos en el Oriente Medio para la economía estadounidense son inciertas", dijo la Fed en su comunicado de política monetaria, en el que también hizo hincapié en la estabilidad actual del desempleo.

Las nuevas previsiones de tasas y económicas mostraron que la Fed, por ahora, ignora en gran medida la crisis del petróleo, ya que los responsables monetarios siguen esperando bajar las tasas este año y prevén que la inflación se situará en el 2.2% a finales de 2027, cerca del objetivo del 2% del banco central.

Ningún responsable de política monetaria demostró necesario subir las tasas de interés antes de que termine este año, aunque un funcionario anticipó una subida en 2027.

El crecimiento económico se revisó ligeramente alza, al 2.4% en 2026, frente al 2.3% de diciembre, y la previsión de la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4.4%.

El gobernador de la Fed, Stephen Miran, continuó con su racha de votos discrepantes, votando en contra de la decisión de mantener la tasa de interés oficial en el rango actual del 3.50% al 3.75% ya favor de una bajada de tipos.

La decisión de mantener estable el tipo de interés oficial era ampliamente esperada en los mercados financieros, pero las previsiones aportan nueva información sobre cómo el banco central está evaluando el impacto económico de una guerra que ha trastornado los mercados mundiales del petróleo.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene previsto celebrar una rueda de prensa a las 18:30 horas para dar más detalles sobre el resultado de la reunión.

Con información de Reuters

vjcm