Las aplicaciones de mensajería instantánea y las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la ciberdelincuencia global.

De acuerdo con el más reciente estudio internacional The Great Messaging Heist, elaborado por la firma de seguridad Kaspersky, WhatsApp encabeza la lista de las plataformas con mayor presencia en estafas por mensajería, al concentrar 43% de los casos registrados.

A la aplicación de Meta le siguen los mensajes de texto tradicionales (SMS/iMessage) con 40% de la frecuencia, Facebook con 27%, Telegram con 22% e Instagram con 19 por ciento.

La investigación, efectuada por Censuswide a escala global entre más de 2,800 víctimas, revela que los atacantes aprovechan los mismos canales que el usuario emplea a diario para interactuar con marcas, bancos y familiares.

Suplantación de identidad

Una de las tendencias de mayor crecimiento es la suplantación de identidad corporativa. La imitación de marcas ya representa 31% de los fraudes por estas vías.

Dentro de esta modalidad, las falsas notificaciones de paquetes de entrega lideran las incidencias con 38%, mientras que las estafas enfocadas en supuestas inversiones alcanzan 37 por ciento.

El documento revela que el gancho principal reside en infundir urgencia sobre supuestos bloqueos de cuentas bancarias, pagos pendientes o imprevistos familiares.

Lisandro Ubiedo, analista Senior de Seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, asegura que “los ciberdelincuentes están construyendo recorridos mucho más elaborados: pueden iniciar el contacto por SMS, trasladarlo después a WhatsApp o Telegram y apoyarse en inteligencia artificial para adaptar el lenguaje, imitar el tono de una marca o generar contenidos más creíbles”.

WhatsApp lidera mapa del fraude digital global, reporta Kaspersky Especial

En este sentido, la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) lanzaron una alerta a la población sobre los severos riesgos de descargar archivos o aplicaciones mediante enlaces no verificados, un recurso recurrente entre ciberdelincuentes para tomar el control de teléfonos celulares y computadoras.

Los organismo recomendaron descargar programas únicamente en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, así como desconfiar de mensajes urgentes que presionen al usuario a realizar instalaciones.

Ubiedo destaca que “para las empresas el desafío ya no es proteger un único canal, sino que necesitan monitorear cómo está siendo utilizada su identidad en distintos espacios digitales y, sobre todo, dejar muy claro a sus clientes cómo se comunicarán con ellos y qué tipo de información nunca les solicitarán por mensaje”.

63% de los fraudes son multiplataforma; esto es, saltan de un canal a otro (como de SMS a WhatsApp) para evadir filtros.