Pedreras reducen más de 60% sus emisiones contaminantes

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, informó que las empresas dedicadas a la extracción de piedra caliza se colocaron entre los sectores productivos de la entidad que han reportado mayores reducciones en sus emisiones contaminantes durante los últimos años, con disminuciones superiores a 60% entre las compañías incorporadas al Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (Pigeca).

De acuerdo con información de la dependencia, 18 empresas extractoras de caliza se encuentran adheridas al programa y han aplicado medidas para contener principalmente la emisión de partículas PM10, uno de los contaminantes relacionados directamente con este tipo de actividad industrial.

Las acciones incluyen inversiones permanentes en infraestructura y tecnología ambiental, como sistemas de captación y supresión de polvo, encapsulamiento de almacenes y bandas transportadoras, equipos anticontaminantes, humectación mediante agua tratada, pavimentación de caminos internos y adecuaciones en las áreas donde se realizan los procesos de extracción.

A ello se suman barreras naturales, reforestación dentro y fuera de las instalaciones, capacitación del personal y controles para disminuir la dispersión de partículas hacia las comunidades cercanas.

La reducción reportada por las pedreras adquiere relevancia frente al comportamiento general de los contaminantes atmosféricos en Nuevo León. Durante el primer semestre de 2026, la concentración promedio de PM10 en el estado disminuyó 21% respecto al mismo periodo de 2025, al pasar de 53.56 a 42.22 microgramos por metro cúbico, mientras que las PM2.5 bajaron 23%, según cifras de la Agencia de Calidad del Aire.

En el caso de las compañías extractoras incorporadas al Pigeca, la disminución acumulada de sus emisiones supera 60% en los últimos tres años, de acuerdo con la información proporcionada por la dependencia estatal. Las empresas mantienen compromisos para continuar con la reducción tanto dentro de sus instalaciones como en actividades relacionadas con su operación.

Pedreras reducen más de 60% sus emisiones contaminantes Especial

El Pigeca constituye la hoja de ruta del estado para reducir gradualmente las emisiones de PM10, PM2.5 y ozono, con la participación de autoridades, academia, ciudadanía y sector industrial. Entre sus objetivos está incorporar a las industrias con mayor generación de determinados contaminantes a programas específicos de reducción y dar seguimiento a los resultados.

Las inversiones ambientales no se han limitado al sector de extracción de materiales. Como parte del Pigeca, el gobierno estatal informó previamente que un grupo de empresas participantes destinó 7 mil 766 millones de pesos a innovación de procesos y adquisición de equipos anticontaminantes, muestra de la incorporación de tecnología como una de las principales vías para reducir las emisiones industriales.

En las pedreras, parte de la estrategia se concentra en evitar que el polvo generado durante la extracción, trituración, almacenamiento y traslado de materiales termine suspendido en el ambiente. Para ello se utilizan sistemas de humectación, controles sobre materiales almacenados, limpieza de patios y vialidades y equipos para capturar partículas.

Estas prácticas coinciden con las disposiciones ambientales establecidas por Nuevo León para las empresas dedicadas a la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos, a las que se exige mantener controles sobre sus emisiones, operar adecuadamente sus sistemas anticontaminantes, humectar patios y vialidades y evitar almacenes de materiales a granel sin cubierta o humectación.

La autoridad mantiene, al mismo tiempo, vigilancia sobre el sector. La Procuraduría Estatal de Medio Ambiente realiza recorridos diurnos y nocturnos en pedreras dentro y fuera de la Zona Metropolitana de Monterrey, además de inspecciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales. En 2025, la dependencia suspendió operaciones de empresas extractoras que incumplieron la normatividad, por lo que la incorporación al Pigeca no sustituye las obligaciones regulatorias ni las labores de inspección.

El avance de las pedreras forma parte de una estrategia más amplia que comienza a reflejarse en los indicadores estatales. En 2025, el promedio anual de PM10 disminuyó 22% frente a 2024 y se ubicó casi 30% por debajo del promedio de la última década. Para las PM2.5, la reducción anual fue de 12%, mientras que la disminución frente a los niveles promedio de los últimos diez años también se acercó a 30%.

La Secretaría de Medio Ambiente sostiene que la mejora responde a una combinación de inspección, vigilancia, control de emisiones y coordinación con los sectores productivos. Para las empresas extractoras de piedra, el reto será mantener las reducciones alcanzadas y extender las inversiones en tecnología y buenas prácticas al resto de las compañías que todavía no forman parte del programa estatal.