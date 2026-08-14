México se consolida en turismo mundial

México consolidó un hito histórico en su industria turística al recibir 51.1 millones de viajeros internacionales durante el primer semestre de 2026, una cifra sin precedentes que representa un crecimiento de 7.7% respecto al año anterior.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró este repunte económico, que ya suma una derrama superior a los 18 mil millones de dólares, y reafirmó la meta de colocar al país dentro de las cinco potencias turísticas del mundo.

“Entre enero y junio de 2026, comparado con enero y junio de 2025, hubo 7.7% más de viajeros internacionales, gran dato”, celebró la mandataria. “Vengan a México, país maravilloso, extraordinario. Somos el país más amigable del mundo, reconocido el año pasado, vengan a México, está de moda”.

En su intervención, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que el indicador de 51.1 millones de viajeros internacionales son parte de los cinco récords históricos registrados en el primer semestre del año, que incluye la llegada de 24.5 millones de turistas, es decir, 4.6% más que en 2025, y una derrama económica de 18 mil 781 millones de dólares.

Informó que se registraron 6.6 millones de cruceristas, es decir, 15.2% más que en enero-junio de 2025, quienes gastaron 575 millones de dólares, lo que representó 18.7% más.

Rodríguez Zamora detalló que se registraron 93.9 millones de pasajeros nacionales e internacionales en los aeropuertos nacionales, de los cuales destacaron, Colombia, con 31.5%; Brasil, con 19.3%; Japón, con 17.1% más; Canadá, con 7.6%; Suiza, con 6%; Australia, con 3.8%, y Corea del Sur, con 3.5%.

En cuanto al turismo nacional, la funcionaria federal expuso que 53.6 millones de mexicanos viajaron y llegaron a un cuarto de hotel, lo que representa 733 mil turistas más que en 2025; asimismo el Tren Maya tuvo 56 mil 763 pasajeros internacionales, 35.7% más que el año anterior.

En junio pasado se registraron 8.2 millones de viajeros internacionales, 2.1% más que junio de 2025; 4.1 millones de turistas internacionales, una derrama económica de 2 mil 913 millones de dólares, 843 mil 417 cruceristas con un gasto de 73.4 millones de dólares, 30% más que en 2025.

PRESENCIA

Rodríguez Zamora informó que México estará presente en ferias turísticas internacionales: en París, Francia; Tokio, Japón; Buenos Aires, Argentina; Rímini, Italia; Las Vegas, EU; Londres, Reino Unido, y Barcelona, España. Además, se realizarán caravanas de turistas en Vancouver, Canadá; Phoenix, Los Ángeles, Houston y Dallas, EU, para ofertar los destinos turísticos en México.