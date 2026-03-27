La Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) aplaudió la contratación de una empresa para mejorar la imagen de México ante eventualidades que dañan la percepción de seguridad, sin embargo, consideró que aún hace falta un organismo que se dedique a la promoción y gestión de crisis del país.

Jorge Paoli, presidente de la ANCH, criticó la carencia de un organismo de tiempo completo dedicado a la promoción de México, así como el bajo presupuesto con el que opera la Secretaría de Turismo, al considerar que este no corresponde a una actividad con tanta relevancia para la economía.

Además, lamentó que los ingresos por el Derecho de No Residentes (DNR), que pagan los turistas por ingresar a México y que hasta antes de 2018 se utilizaban para la promoción del país, se destinen a las Fuerzas Armadas, y no al turismo.

“Estamos convencidos de que el turismo necesita recursos. No se puede decir hoy en día que el turismo es una prioridad nacional cuando el presupuesto actual de la Secretaría de Turismo es el menor en mucho tiempo”, agregó.

Para este año, el gobierno federal asignó poco más de mil 700 millones de pesos a la dependencia que encabeza Josefina Rodríguez Zamora. “Esa cantidad no corresponde a la importancia del turismo para México, el cual genera el equivalente al 9% del Producto Interno Bruto, crea empleo y es el primer empleador de jóvenes y mujeres.

La promoción turística de México aún es insuficiente: Hoteleros Especial

Sin rumbo

El empresario dudó que sin un organismo de promoción y sin recursos, México logre ser uno de los cinco países más visitados del mundo para 2030 como lo planteó el gobierno de Claudia Sheinbaum.

“No es posible aspirar al quinto lugar, como país más visitado del mundo en 2030, si no se hacen algunas de las cosas que hacen Turquía, España o Francia, y algunos otros países con los que vamos a competir por ese sitio”, afirmó.

Lo anterior luego de que el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) diera a conocer datos que muestran lo que otros competidores invierten en promoción de sus países como es el caso de España que dirige cerca de 100 millones de euros, en Turquía, uno de los principales rivales a vencer, son 200 millones de euros; mientras que Brand USA destina más de 250 millones de dólares, eso sin contar lo que invierte cada estado o ciudad en sus destinos.

El dirigente de la ANCH consideró que es necesaria una propuesta articulada para promover al turismo y dedicarle no sólo recursos humanos sino también económicos.

Temporal

Paoli señaló que la contratación de servicios de la empresa Global Nexus, que el CNET y la Sectur realizaron para atacar la crisis de imagen que México vivió a finales de febrero tras la detención y muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera, alias El Mencho, no resuelve el problema de raíz. E indicó que la mala percepción de México se debe abordar con instituciones y presupuesto permanentes.

Agregó que este movimiento para “apagar fuegos es una aspirina para tratar un cáncer”. Así como que no hay duda de que se necesita promoción y presupuesto. “Se supone que el Tren Maya ya se concluyó, pero el dinero del DNR, que era para promoción, infraestructura turística y temas de migración, sigue estando en otro lado que no es el turismo, lo tienen las fuerzas armadas”.