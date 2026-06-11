La producción industrial reportó un crecimiento de 2.1% mensual durante abril de 2026, luego de presentar una caída de 0.5% en marzo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este impuso provino del sector construcción, que repuntó 7.6% y la producción manufacturera con un alza mensual de 1.2 por ciento. En contraste, tanto la producción minera cayó 0.7% mensual, mientras que la generación de servicios públicos se redujo 0.3 por ciento.

Analistas del Grupo Financiero Coppel explicaron que la manufactura como la construcción en edificación registraron avances importantes. Destacó la última, que abarca obras privadas como vivienda, oficinas, comercios, hoteles, hospitales, naves industriales y bodegas.

“La edificación creció 9.2% mensual, su mayor avance desde el periodo de recuperación posterior a la pandemia. Este desempeño podría estar asociado a un mayor impulso del gasto público destinado a programas de vivienda, así como a la reactivación de proyectos privados que habían permanecido contenidos ante factores de incertidumbre, entre ellos la próxima revisión del T-MEC”, detallaron.

Para la manufactura, comentaron que la mejora fue insuficiente, pues si bien mostró un crecimiento importante, su desempeño acumulado continúa reflejando debilidad tras un primer trimestre de bajo dinamismo.

Producción industrial reporta crecimiento de 2.1% durante abril de 2026 Excélsior

“Destaca el repunte del equipo de transporte con un avance de 2.5% mensual, que además es el quinto mes del último semestre con resultados positivos. Asimismo, destaca el dinamismo del sectores eléctricos y electrónicos vinculados al fuerte repunte exportador manufacturero”, señalaron.

En términos anuales, la actividad industrial registró un incremento de 1.8%, su mayor ritmo de avance desde noviembre de 2023, tras mantenerse en terreno de contracción en los dos meses previos.

“Al inicio del segundo trimestre de 2026, la producción industrial muestra una modesta reactivación, tras presentar un débil desempeño durante los primeros tres meses del año. Si bien, el avance del periodo fue sostenido, en su mayoría, por el sector construcción, este aún no logra consolidar una tendencia de recuperación sólida… Con un desempeño similar, las industrias manufactureras arrancaron con un sólido empuje, aunque permanece un dinamismo contenido”, dijeron analistas del grupo financiero Monex.

Condiciones de crecimiento

Los expertos de Coppel prevén que continúe en los próximos meses el avance de la actividad industrial, apoyada por el avance del consumo, el dinamismo de exportaciones manufactureras no automotrices y el repunte de la construcción.

No obstante, señalaron que la principal fuente de incertidumbre seguirá siendo el proceso de revisión del T-MEC y sus posibles implicaciones para la inversión y el comercio exterior.

Reconocemos que es necesario que el proceso de revisión del T-MEC otorgue una perspectiva favorable ya que es clave para la reactivación de la inversión y la demanda”, coincidieron analistas del grupo financiero Banorte.