Ignacio Deschamps concluye etapa en la presidencia del Consejo de Administración de Banamex

Grupo Financiero Banamex anunció que Ignacio Deschamps concluyó su etapa como miembro y presidente del Consejo de Administración de Banco Nacional de México, a partir del 29 de julio de 2026.

Ignacio Deschamps fue elegido por la asamblea de accionistas el 15 de febrero de 2024 como integrante de los Consejos de Administración del Grupo Financiero Banamex y de Banco Nacional de México. Posteriormente, el 1 de diciembre de ese mismo año, asumió la presidencia de ambos órganos sociales una vez que se concretó la separación operativa entre Banamex y Citi México.

Para el 15 de diciembre de 2025, el empresario Fernando Chico Pardo se convirtió en accionista de referencia y asumió la presidencia del Grupo Financiero Banamex. A partir de dicho movimiento, Deschamps se mantuvo al frente del Consejo de Administración del Banco Nacional de México.

Deschamps aportó más de 40 años de experiencia en el sector financiero mexicano para consolidar una estructura de gobierno corporativo sólida y fortalecer el equipo ejecutivo.

También, promovió un proceso de evolución tecnológica e infraestructura estratégica orientado a respaldar los planes del banco hacia su desconsolidación y eventual oferta pública.

Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex, reconoció la visión estratégica y el compromiso de Deschamps.

Chico Pardo señaló que su participación fue fundamental para consolidar la continuidad institucional y dejar huella en la edificación de un banco más moderno, digital, eficiente y enfocado en el cliente.

Por su parte, Ernesto Torres Cantú, director de Internacional de Citi, agradeció el liderazgo brindado por Deschamps a lo largo de estos 29 meses.

Torres Cantú enfatizó que la credibilidad y el conocimiento del negocio por parte del directivo saliente resultaron determinantes para avanzar en un mercado altamente competitivo.

Al hacer un balance, Ignacio Deschamps afirmó retirarse con la sensación de una "misión cumplida".

Expresó su satisfacción por observar a la institución ejecutando con éxito su plan de negocios y de modernización tecnológica. Asimismo, manifestó su plena confianza en que la presidencia del Consejo queda en manos de Fernando Chico Pardo.