Preocupa a transportistas cierre de cruce fronterizo entre México y EU.

Este miércoles, la Agencia Nacional de Aduanas (Anam) informó el cierre del Puente Internacional Zaragoza para camiones vacíos, lo que preocupa a empresas transportistas, agentes de carga y aduanales y operadores logísticos.

Por medio presente se hace de conocimiento que por instrucciones a nivel central que a partir del día 09 de septiembre de 2026, los módulos de Vacíos de Importación del Puente Gral Ignacio Zaragoza, permanecerán cerrados hasta nuevo aviso”, indicó la Aduana en una circular.

Por ello, los transportistas piden a las autoridades de México y Estados Unidos la reapertura inmediata del paso de camiones vacíos por el Puente ya que el cierre impuesto comenzó a retrasar el intercambio comercial entre ambos países.

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El cruce, que conecta Matamoros, Tamaulipas con Brownsville, Texas, es una de las principales puertas del comercio terrestre bilateral y permite el retorno a México de unidades vacías que posteriormente recogen mercancías de exportación, aseguran los quejosos.

En el documento, la Anam no explicó las causas de la decisión ni fijó una fecha para reanudar las operaciones.

Esta restricción obliga a los camiones que regresan vacíos desde los Estados Unidos a desviarse por el Puente Internacional Los Indios, al oeste de Brownsville, antes de reincorporarse a su ruta hacia Matamoros.

Los transportistas, agentes y operadores logísticos explican que el trayecto alternativo agrega 77 kilómetros y hora y media al recorrido de cada unidad, además, representa un sobre-costo de entre 80 y 100 dólares.

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Principalmente por el consumo adicional de diésel y las horas de operación, lo que pronto se verá reflejado en los costos de los productos”.

La restricción afecta una ruta estratégica para el intercambio entre las dos mayores economías de Norteamérica, mencionan los afectados.

Cifras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) señalan que 73.6% del comercio exterior entre México y Estados Unidos se moviliza por autotransporte.

Los solicitantes pidien la intervención de Hacienda y la Anam para reabrir el paso de unidades vacías por el puente Zaragoza, evitar recorridos innecesarios y reducir el impacto sobre el transporte de carga regional y la cadena binacional de suministro.