El mercado de vehículos pesados en México mostró comportamientos distintos durante agosto de 2026. Mientras las ventas al mayoreo mantuvieron una tendencia positiva, las operaciones al menudeo continuaron a la baja, un contraste que refleja los retos que enfrenta el sector para fortalecer la demanda interna.

Durante agosto, las ventas al mayoreo alcanzaron 3,025 unidades, un crecimiento de 19% frente a las 2,541 comercializadas en el mismo mes de 2025. Entre enero y agosto, el acumulado llegó a 20,591 vehículos, 7% más que las 19,249 unidades registradas durante el mismo periodo del año anterior.

El avance se presentó tanto en los segmentos de carga como de pasaje. En agosto se comercializaron 2,388 unidades de carga, 17.5% más que en el mismo mes de 2025, mientras que las ventas de pasaje alcanzaron 637 vehículos, un incremento de 25.4%. En el acumulado del año, ambos segmentos también mantienen variaciones positivas, de 5.5% y 14.6%, respectivamente.

El comportamiento cambia al observar las ventas al menudeo. Durante agosto se comercializaron 3,194 vehículos pesados, una disminución de 4.83% frente a las 3,356 unidades vendidas un año antes. Entre enero y agosto, el descenso fue más pronunciado, con 22,309 unidades comercializadas, 18.24% menos que las 27,286 registradas en el mismo periodo de 2025.

Para la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), el crecimiento del mayoreo representa una señal positiva, aunque todavía es necesario generar condiciones que permitan una recuperación más amplia y sostenida del mercado.

Contraste en ventas de vehículos pesados: mayoreo crece y menudeo cae Especial

El presidente ejecutivo de ANPACT, Rogelio Arzate, señaló que uno de los principales retos consiste en fortalecer la demanda interna y acelerar la renovación de una flota cuya antigüedad promedio alcanza 19.3 años. El objetivo, indicó, es que transportistas de todos los tamaños puedan sustituir sus unidades por vehículos nuevos, más seguros, eficientes y con mejores tecnologías ambientales.

Para impulsar esa renovación, ANPACT plantea combinar financiamiento, incentivos fiscales y programas de chatarrización, además de medidas para ordenar la importación de vehículos pesados usados provenientes de Estados Unidos.

Entre las herramientas consideradas se encuentra un programa de financiamiento con garantías de Nacional Financiera, operado por las financieras de marca y dirigido particularmente a empresas con un máximo de 30 vehículos pesados. También se contempla la depreciación acelerada, que permite depreciar hasta 86% del valor de una nueva unidad en el año siguiente a su adquisición.

La asociación también busca ordenar el ingreso de vehículos usados procedentes de Estados Unidos. Aunque las importaciones disminuyeron 29.2% entre enero y julio de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, ANPACT señala que todavía ingresan alrededor de 53 unidades usadas por cada 100 vehículos nuevos comercializados en México.

Con estos instrumentos, la asociación busca atender uno de los principales desafíos del mercado: que el crecimiento observado en las ventas al mayoreo pueda acompañarse de una recuperación de la demanda interna y de un mayor ritmo de renovación de la flota nacional.