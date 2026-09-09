Broxel alcanza 30 millones de usuarios y consolida su infraestructura financiera hecha en México

Ciudad de México, 8 de septiembre de 2026. Alcanzar una base de 30 millones de usuarios representa mucho más que una cifra de crecimiento para una empresa financiera. Es el resultado de más de una década de decisiones relacionadas con regulación, tecnología, desarrollo de productos y construcción de infraestructura para atender las necesidades de personas, empresas y gobiernos.

Ese es el recorrido que ha llevado a Broxel a consolidarse como una de las instituciones financieras mexicanas con mayor base de usuarios dentro del ecosistema nacional.

El crecimiento de la compañía ocurre además en un momento en que la industria financiera atraviesa una transformación profunda. La expansión de los pagos digitales, las billeteras electrónicas y los servicios financieros basados en tecnología ha incrementado la competencia, pero también ha elevado las exigencias en materia de seguridad, regulación, disponibilidad e infraestructura.

En este escenario, llegar a 30 millones de usuarios implica resolver un reto que va mucho más allá de adquirir clientes: construir la capacidad tecnológica y regulatoria para sostener ese volumen de operaciones de manera consistente.

Una estructura regulatoria como base del crecimiento

Uno de los elementos que distingue la estrategia de Broxel es la combinación de diferentes licencias que respaldan sus operaciones.

La compañía opera en México bajo licencias SOFIPO, SOFOM e IFPE, mientras que en Estados Unidos cuenta con una Money Transmitter License (MTL). De acuerdo con la información proporcionada por la empresa, esta estructura le ha permitido ampliar sus capacidades y escalar su operación manteniendo un marco de cumplimiento normativo.

En un sector donde la confianza está estrechamente vinculada con la regulación, contar con diferentes figuras autorizadas permite desarrollar productos y servicios para distintos segmentos del mercado.

Esta estructura adquiere particular relevancia conforme las fintech amplían su participación en actividades que tradicionalmente estaban concentradas en instituciones financieras convencionales.

El reto consiste en combinar la velocidad de innovación que caracteriza a las empresas tecnológicas con los controles que exige una operación financiera.

El “Iceberg” detrás de 30 millones de usuarios

Detrás del crecimiento de la base de usuarios existe una infraestructura tecnológica desarrollada por la propia compañía.

Broxel señala que ha construido internamente más de 250 activos tecnológicos modulares bajo el modelo denominado “Iceberg”. Esta arquitectura busca permitir el lanzamiento y adaptación de productos financieros con mayor velocidad y reducir la dependencia de terceros para funciones críticas.

La infraestructura se complementa con la alianza estratégica de Broxel con Google Cloud, que aporta capacidades de nube y estándares de seguridad para soportar la operación.

La necesidad de contar con una arquitectura capaz de escalar se vuelve evidente al observar el crecimiento de las operaciones digitales en México. Tan solo a través de SPEI se realizaron más de 6 mil millones de transacciones durante 2025, de acuerdo con la información citada en el comunicado.

En este contexto, la infraestructura deja de ser un componente invisible y se convierte en uno de los principales activos estratégicos de una empresa financiera.

De los usuarios individuales a los gobiernos

La escala de Broxel tampoco se limita a los consumidores.

La compañía opera como proveedor B2G —Business to Government— para gobiernos estatales y federales, habilitando procesos como la dispersión de programas sociales, nóminas institucionales y apoyos directamente en cuentas digitales.

Esta actividad plantea exigencias adicionales. Cuando una plataforma participa en la distribución de recursos públicos, la capacidad de rastrear cada operación adquiere una importancia central.

De acuerdo con la empresa, su infraestructura permite contar con trazabilidad transaccional en tiempo real, de manera que cada pago pueda convertirse en un registro auditable. Esta característica responde a una demanda creciente de los organismos públicos en sus procesos de contratación y supervisión.

Así, la evolución de Broxel muestra cómo una plataforma financiera puede ampliar su alcance desde las operaciones de usuarios individuales hasta convertirse en infraestructura para organizaciones e instituciones públicas.

La seguridad como condición para escalar

El crecimiento de una plataforma financiera también implica administrar un volumen cada vez mayor de información sensible.

Broxel respalda su operación con ocho certificaciones internacionales, entre ellas PCI-DSS V4.0.1, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 e ISO 22301, que abarcan diferentes dimensiones relacionadas con seguridad de datos, privacidad y continuidad del negocio.

En términos prácticos, estas certificaciones forman parte de una arquitectura orientada a reducir riesgos conforme aumenta la escala de la operación.

El desafío es particularmente relevante para la industria financiera. De acuerdo con el Cost of a Data Breach Report 2025 de IBM, una brecha de seguridad tiene un costo promedio de 5.56 millones de dólares en el sector financiero.

Por ello, la seguridad no puede entenderse únicamente como una función tecnológica. Para una institución que maneja millones de usuarios, se convierte en una condición indispensable para crecer.

¿Qué significa llegar a 30 millones de usuarios?

Para los usuarios, la infraestructura se traduce en servicios y herramientas concretas.

Broxel ofrece cuentas digitales, herramientas de ahorro con un rendimiento anual de 10% dirigidas también a personas que no cuentan con historial crediticio, así como soluciones para comercios como Tap to Pay, que permite aceptar pagos sin depender de una terminal física tradicional.

El objetivo de este tipo de soluciones es reducir algunas de las barreras que históricamente han limitado el acceso a servicios financieros: procesos complejos, necesidad de infraestructura física o dificultad para incorporar herramientas digitales.

Para los pequeños comercios, por ejemplo, transformar un dispositivo móvil en una herramienta para recibir pagos puede representar una alternativa para integrarse a una economía cada vez más digital.

Para los usuarios, las cuentas y herramientas de ahorro digitales representan otra vía para administrar recursos desde un mismo ecosistema.

El verdadero valor está detrás de la cifra

El crecimiento hasta 30 millones de usuarios también plantea una lectura distinta sobre la competencia dentro del sector fintech.

En un mercado donde la adquisición de usuarios suele asociarse con promociones, nuevos productos o condiciones comerciales, alcanzar una escala significativa requiere desarrollar la infraestructura que permita sostener esa relación a largo plazo.

La regulación, la tecnología, la seguridad y la capacidad de operar para diferentes tipos de clientes se convierten entonces en elementos que pueden determinar la permanencia de una plataforma.

En el caso de Broxel, la combinación de licencias financieras, infraestructura tecnológica propia, capacidades de nube y certificaciones internacionales forma parte de la estructura que sostiene su crecimiento.

Treinta millones de usuarios representan, en última instancia, treinta millones de decisiones individuales de confiar en una misma infraestructura.

Y en una industria donde cada vez más operaciones financieras ocurren de manera digital, esa confianza acumulada se convierte en uno de los activos más relevantes para cualquier institución que aspire a crecer.

Para Broxel, el siguiente desafío no será únicamente sumar usuarios, sino mantener la capacidad de ofrecer servicios financieros accesibles, seguros y escalables conforme evoluciona el ecosistema digital mexicano.