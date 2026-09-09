La estrategia fiscal para 2027 estará sustentada en la recaudación tributaria, como modificaciones al Impuesto Sobre la Renta; lo cual dará el soporte para que los ingresos del gobierno apoyen el ejercicio del gasto y se logre la consolidación fiscal.

En el Paquete Económico de 2027 la Secretaría de Hacienda plantea que los ingresos presupuestarios asciendan a 9.15 billones de pesos, un incremento de 3.9% frente a lo estimado en 2026, y representaría 23% como proporción del PIB. Así, los ingresos tributarios se estiman en 15.4% del PIB, 0.7 puntos porcentuales por encima del nivel observado al inicio de la administración.

Los ingresos tributarios se proyectan en 6.2 billones de pesos, con un crecimiento real de 5.9% respecto al cierre estimado para 2026, explicado principalmente por los aumentos de 7.2 y 10.5% real en los rubros del ISR y el IEPS, respectivamente.

En comparación con 2026, los ingresos tributarios aumentarán 236.9 mil millones de pesos constantes, es decir, 3.9% real anual.

Para lograr este objetivo, se propone que el esquema del ISR de empresas sea más robusto a través de un mecanismo que estandarice las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales, sin afectar a las empresas de menor tamaño o de reciente creación, lo que según el secretario de Hacienda, Edgar Amador, es consistente con la política de combatir el uso de facturas falsas y en general de planeaciones fiscales agresivas.

Para Hacienda si bien el ISR ha sido un pilar fundamental en la recaudación, existe evidencia que muestra una baja efectividad en comparación con otros países.

Paquete Económico 2027: Lenta, pero continúa la consolidación fiscal Excélsior

“Se busca que la contribución de las empresas sea más consistente con su capacidad económica y contiene mecanismos para el combate a la elusión y la evasión fiscal, cerrando el camino al uso de factureras como forma para acreditar deducciones”, señaló el titular de Hacienda. Una de las principales propuestas es aplicar un mecanismo de control a la aplicación de deducciones a las empresas equivalente a 96.67% de los ingresos acumulables; para empresas con deducciones menores a este mecanismo, las deducciones autorizadas aplicables se establecerán a 99 por ciento.

También se propone establecer que el monto de la deducción de intereses netos que pueden realizar las empresas, que hoy es equivalente a 30% de la utilidad fiscal ajustada, para ubicarlo en el equivalente a 20%.

Además, se busca eliminar el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades (ROGS) y el cobro íntegro del impuesto diferido, lo que elimina un subsidio implícito que fortalece el flujo de las empresas a costa de la recaudación de impuestos.

Mayor gasto

En cuanto al gasto público, se plantea que ascienda a 10.5 billones de pesos durante 2027, un incremento de 3.2% frente a lo estimado para 2026, y representaría 26.7 del PIB.

Destacan 543.5 mil millones de pesos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; la inversión física presupuestaria alcanzará 2.6% del PIB y se destinará a nuevos trenes, carreteras y caminos, obras hidráulicas, infraestructura energética y otros proyectos.

Además, el gobierno seguirá con la ruta de consolidación fiscal sin comprometer los recursos destinados a los programas sociales o a los proyectos de inversión.

Edgar Amador Zamora expresó en la presentación del documento en la Cámara de Diputados que tanto el marco macroeconómico como la política fiscal de ingresos, gastos y deuda que debe entenderse del Paquete Económico de 2027 es bienestar para las familias, inversión para elevar la capacidad productiva y finanzas públicas sostenibles para hacer posible esta transformación en el tiempo.