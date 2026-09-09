ANIPAC destaca aportación del plástico al desarrollo económico y tecnológico

Desde la aparición de la baquelita en 1907, considerada la primera resina sintética plenamente comercial, los plásticos han acompañado el desarrollo de sectores como la industria, la tecnología y la salud, debido a propiedades como su resistencia, capacidad aislante y versatilidad.

Así lo señaló Benjamín del Arco, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), durante la 57 Convención Anual del organismo, celebrada en Los Cabos, Baja California Sur, con la participación de representantes de la industria, autoridades estatales, organismos empresariales y especialistas en economía y sustentabilidad.

Del Arco explicó que la expansión del plástico responde a características como su ligereza, durabilidad y facilidad de transformación, que han permitido reducir costos en la fabricación y distribución de distintos productos. Planteó, sin embargo, que la eficiencia de estos materiales debe evaluarse a partir de la función que desempeñan y no únicamente por el volumen utilizado.

En lo que respecta a alimentos y agua, los empaques plásticos son una barrera contra la humedad, oxígeno y contaminación y alargan vida útil. Mientras que, la medicina moderna depende de plásticos estériles y adaptables para el control de infecciones, diagnóstico y tratamiento, entre otros.

Asimismo, persisten retos para el sector, entre ellos la implementación de la nueva Ley General de Economía Circular, cuyo reglamento continúa pendiente, así como el proceso de revisión del T-MEC y sus implicaciones para el comercio y las exportaciones de la industria.

Si bien, la solución no consiste en sustituir el plástico de manera general es importante impulsar la reutilización, el rediseño, la recolección y el reciclaje, además de utilizar alternativas cuando el análisis de ciclo de vida lo justifique.

“Más plástico no significa mayor beneficio, ya que su valor está en utilizarlo correctamente mediante productos esenciales, diseños que permitan reducir y reutilizar materiales, facilitar su reciclaje y garantizar una gestión responsable de los residuos”, refirió el directivo.

ANIPAC destaca aportación del plástico al desarrollo económico y tecnológico Especial

La Convención anual de la ANIPAC celebrada del 1 al 4 de septiembre en Los Cabos contó con ponentes como Crista Pérez Padilla, ex negociadora de temas financieros en el T-MEC quien expuso los puntos críticos y los escenarios clave que marcarán el proceso de evaluación del tratado trilateral; y Michelle Voss, Líder del Comité de Químico y Plásticos de Canacintra León, quien habló sobre el futuro de las PYMES en la industria del plástico, con estrategias para fortalecer su crecimiento y competitividad.

Por su parte, Carlos Mendieta Zerón, Director de Sustentabilidad de PetStar, resaltó la responsabilidad compartida y la economía circular. Asimismo, se contó con la participación de Adrián de la Garza, Global Chief Economist de CEMEX; Sabo Tercero, CEO y Fundador de Inventor Studio México, además de Héctor Zagal, Profesor de la Universidad Panamericana, entre otros.

Realizada en colaboración con Alpek Polyester, Plastimagen 2026 y la Association of Plastic Recyclers (APR), a la inauguración asistieron Luis Alonso Gastelum Tirado, Director de Finanzas en Cabo San Lucas, en representación de Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador del Estado de Baja California Sur; Jorge Armando López Espinoza, Director General de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Los Cabos; Héctor Segovia Tavera Cota, Presidente de COPARMEX Los Cabos; e Ivett Bonifaz Famania, Presidenta Nacional de AMEXME, entre otros invitados.

En México, el sector está integrado por 6,074 empresas y genera más de un millón de empleos, mientras que el 76% de las empresas incorpora material reciclado en sus procesos, reflejando los avances de la industria y las oportunidades para fortalecer su competitividad y circularidad.

Los principales mercados de productos son los de envase y embalaje con el 44%; consumo general con el 15%; el de construcción con el 11%; seguido del automotriz con un 9%; de electrónica 7%; otros 7%; agrícola 4%, y el médico con el 3 por ciento