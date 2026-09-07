Concluyen obras del Puente Amado Nervo; conectará Nayarit y Jalisco

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) concluyó de forma anticipada la construcción del Puente Amado Nervo, infraestructura clave para la conectividad entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. La dependencia federal, encabezada por Jesús Esteva Medina, confirmó el término de los trabajos y detalló que "esta obra estratégica beneficiará a más de 479 mil habitantes de ambas entidades", logrando agilizar de manera sustancial la movilidad regional.

Con una inversión de 704 millones de pesos, la edificación generó 2 mil 790 empleos en la zona limítrofe entre Jalisco y Nayarit. La dependencia destacó que "las personas usuarias se ahorrarán 25 minutos en los recorridos entre la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta", lo que convierte a este Paso Superior Vehicular sobre el río Ameca en una vía de comunicación fundamental para desahogar el tráfico intermunicipal.

En el aspecto técnico, la obra contempla dos kilómetros de longitud total —divididos en 800 metros de estructura y mil 220 metros de accesos— con tres carriles por sentido. La SICT enfatizó que "se trata de una vía alterna que agilizará el tránsito de vehículos que tienen como origen o destino la zona metropolitana de ambos centros turísticos", fortaleciendo el desarrollo del sector productivo y turístico.

El despliegue de ingeniería requirió el uso de 2 mil 970 toneladas de acero en la estructura principal, 218 toneladas en accesos, además de más de 30 mil metros cúbicos de concreto en conjunto. Las autoridades informaron que "las obras iniciaron en julio de 2025 y estaban programadas para terminarse en diciembre de este año, pero finalizaron antes de la fecha prevista", consolidando la entrega anticipada del proyecto.

Esta infraestructura forma parte central de la estrategia de desarrollo territorial de la presente administración federal. La Secretaría puntualizó que "el Puente Amado Nervo se consolida como uno de los proyectos prioritarios del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030, cuyo objetivo es desarrollar infraestructura que promueva la inclusión social, la sostenibilidad y el desarrollo equilibrado del territorio".