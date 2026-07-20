Precio de la papa se dispara hasta 100%: ¿por qué subió tanto el kilo?

El precio de la papa se disparó hasta 100% en algunas regiones del país, convirtiéndose en uno de los alimentos básicos que más se ha encarecido en las últimas semanas. El alza ya impacta el bolsillo de las familias mexicanas, que ahora pagan más por preparar platillos como puré, sopa, tacos dorados, tortas de papa o papas fritas.

¿Por qué el precio de la papa subió hasta 100%?

El aumento en el precio de la papa no se debe a un mayor consumo, sino a una menor producción en el país, lo que redujo la cantidad disponible en el mercado. A esta situación se sumaron afectaciones por el clima, retrasos en las cosechas y mayores costos para los productores.

Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) señala que esta combinación de factores llevó al precio de la papa a niveles que no se registraban desde hace varias décadas.

Cabe señalar que el aumento en el precio de la papa comenzó desde el 2025. Ese año, según el GCMA, la producción fue mayor a la demanda y en algunas regiones el precio que recibían los agricultores cayó hasta un peso por kilo.

Ese nivel estaba muy por debajo del costo de producción, estimado en alrededor de ocho pesos por kilo, lo que generó pérdidas para los agricultores. Como consecuencia, muchos productores redujeron la superficie sembrada o dejaron de cultivar papa.

Cuartoscuro

La menor producción registrada en 2026 provocó una reducción en la oferta, mientras que la demanda se mantuvo estable, impulsando así el incremento en el precio de la papa en distintas ciudades del país.

Además, la producción se vio afectada por retrasos en las cosechas de Puebla, Veracruz y Estado de México, así como por las altas temperaturas y la falta de agua.

Como resultado, la menor disponibilidad del producto impulsó el aumento en el precio de la papa.

¿Cuánto cuesta el kilo de papa?

De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el precio del kilo de papa blanca en la Ciudad de México pasó de 28.78 pesos en julio de 2025 a 58 pesos en el mismo mes de 2026, lo que significa un incremento de 101.5%.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que durante junio el precio de la papa fue 66.75% mayor que un año antes, el mayor aumento registrado para ese mes en al menos 35 años.

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Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), explicó que este encarecimiento obedece principalmente a una menor oferta del producto y no a un incremento inusual en su consumo.

El especialista añadió que el precio puede variar según el establecimiento, la región y el tipo de papa que se comercialice.

Ahora bien, el precio del kilo de papa varía según la tienda y el tipo de producto.

En La Comer, la papa blanca se vende en 52.90 pesos por kilo y la papa russet en 39.90 pesos.

En La Comer, la y la papa russet en 39.90 pesos. En Soriana, la papa blanca tiene un precio de 44.80 pesos, mientras que la papa morena cuesta 19.90 pesos.

En Chedraui, el kilo de papa blanca alcanza los 64 pesos, y en Walmart llega a 66 pesos.

Por otro lado, en mercados de la Ciudad de México, el kilo de papa blanca se vende en 55 pesos, cuando hace un año podía adquirirse por entre 20 y 28 pesos.

Sin embargo, los comerciantes aseguran que la papa blanca escasea cada vez más. Su alto precio ha llevado a algunos locatarios a dejar de ofrecerla y sustituirla por variedades como la papa morena o la tipo russet.

El aumento en el precio de la papa no solo afecta a las familias, también representa un mayor costo para los negocios que utilizan este alimento como insumo.

Puestos de hamburguesas, papas fritas y antojitos han tenido que ajustar su operación para evitar trasladar por completo el alza de costos a los consumidores.

Entre las medidas adoptadas se encuentran el uso de variedades de papa más económicas y la reducción del tamaño de las porciones, con el objetivo de mantener sus precios y seguir siendo competitivos.

¿Cuándo volverá a bajar el precio de la papa?

Aunque las nuevas cosechas han comenzado a llegar al mercado, el GCMA advierte que la oferta sigue siendo limitada frente a la demanda.

Por ello, estima que el precio de la papa continuará en niveles altos durante varios meses y que la normalización del mercado será gradual, por lo que difícilmente volverá pronto a los niveles registrados antes de 2025.