First Majestic acuerda venta de la mina de plata y oro San Martín.

La minera canadiense First Majestic Silver Corp. anunció la venta de la mina de plata y oro San Martín, ubicada en Jalisco, a la empresa mexicana Flextronics Supply and Service, en una operación valuada en 90 millones de dólares, con lo que la compañía avanzará en la desincorporación de un activo que permanece sin operaciones desde 2019.

El acuerdo contempla la adquisición del 100 por ciento de las acciones de Minera El Pilón, subsidiaria mexicana de First Majestic propietaria de la mina, así como del denominado Grupo de Propiedades Jalisco, conformado por 5 mil 245 hectáreas de concesiones mineras ubicadas en los municipios de Etzatlán y Tototlán.

De acuerdo con la empresa, la operación considera un pago inicial de 2.5 millones de dólares al momento del cierre. De ese monto, 500 mil dólares ya fueron depositados en una cuenta de garantía como anticipo.

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El resto del pago se realizará mediante un desembolso adicional de 2.5 millones de dólares dentro de los 180 días posteriores al cierre, seguido de cinco pagos anuales de 10 millones de dólares cada uno y un pago final de 35 millones de dólares, previsto para el 31 de agosto de 2032.

First Majestic indicó que el cierre de la transacción depende del cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones, entre ellas la autorización de las autoridades mexicanas en materia de competencia económica. La empresa estima concluir el proceso durante el cuarto trimestre de 2026.

La mina San Martín se ubica a unos 250 kilómetros al norte de Guadalajara, en el distrito minero de San Martín de Bolaños, Jalisco. La operación permanece en condición de cuidado y mantenimiento desde julio de 2019.

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La compañía informó que Flextronics Supply and Service forma parte de Meridian Capital, un grupo de inversión con participación en proyectos de minería y de petróleo y gas en México, Venezuela y Uruguay.

First Majestic Silver mantiene operaciones de producción de plata y oro en México y Estados Unidos. Actualmente opera las minas Santa Elena, Los Gatos, donde posee una participación de 70 por ciento en Los Gatos Joint Venture, San Dimas y La Encantada, además de una cartera de proyectos de desarrollo y exploración, entre ellos el proyecto aurífero Jerritt Canyon, en Nevada. A través de First Mint LLC, la empresa también comercializa parte de su producción de plata en forma de barras, lingotes, monedas y medallones.