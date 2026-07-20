¡Peso gana! Precio del dólar hoy 20 de julio de 2026

El peso mexicano arranca la semana con el pie derecho, registrando una ligera apreciación frente al dólar estadunidense. Los mercados financieros operan con cautela en un entorno marcado por la expectativa de cifras clave de inflación en México, reuniones bilaterales con Estados Unidos y el aumento de las tensiones geopolíticas a nivel internacional.

¿A cuánto cotiza el dólar hoy?

Al inicio de la jornada, la moneda mexicana cotizaba en 17.4937 unidades por dólar, lo que representa una ganancia del 0.20% para el peso.

Esta apreciación se da mientras el billete verde opera de manera estable. Los inversionistas se mantienen a la expectativa, equilibrando las oportunidades de inversión con la cautela que exigen los conflictos globales actuales.

Factores globales: Tensión en Medio Oriente

A nivel internacional, el principal foco de atención es el conflicto en Medio Oriente. Los mercados siguen de cerca los recientes acontecimientos, particularmente después de que los hutíes de Yemen —grupo alineado con Irán— declararan un bloqueo naval contra Arabia Saudita.

Los expertos advierten que una escalada en este conflicto podría elevar significativamente la aversión global al riesgo, lo que habitualmente empuja a los inversores hacia activos de refugio seguro como el dólar.

Inflación y revisión del T-MEC

En el ámbito nacional, la fortaleza del peso está respaldada por dos eventos clave que definirán el rumbo económico del país en el corto plazo:

Este jueves se publicará el reporte de inflación de la primera quincena de julio. Este indicador es vital para los mercados, ya que brindará nuevas señales sobre el rumbo que tomará la política monetaria del Banco de México (Banxico) respecto a las tasas de interés.

Esta semana, la Ciudad de México será la sede donde delegaciones de México y Estados Unidos reanudarán las conversaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Entre los temas prioritarios de esta tercera ronda de diálogo destacan:

Comercio de acero y aluminio.

Regulaciones del sector automotriz.

Exportaciones e importaciones de agricultura.

Sistemas y marcos legales de pagos electrónicos.

El desarrollo de estas negociaciones será un termómetro importante para medir la estabilidad comercial de la región y podría generar volatilidad en el tipo de cambio durante los próximos días.

Dólar hoy a peso mexicano del 20 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 20 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.60 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta.

- 16.60 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta. Banamex - 16.93 pesos a la compra y 17.94 pesos a la venta.

- 16.93 pesos a la compra y 17.94 pesos a la venta. Banorte - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta. Scotiabank - 17.00 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 20 de julio de 2026 • 09:22 hrs BBVA México Compra $16.60 Venta $17.73 Banamex Compra $16.93 Venta $17.94 Banorte Compra $16.30 Venta $17.80 Banco Afirme Compra $16.40 Venta $18.00 Scotiabank Compra $17.00 Venta $18.10

Con información de Reuters