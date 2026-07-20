Realizan jornadas de reforestación y apoyo escolar; más de 4 mil 500 voluntarios participan.

La participación de colaboradores de Transportes UTEP San Luis Potosí en la edición 2026 de Voluntarios en AXION permitió desarrollar actividades enfocadas en la recuperación de espacios educativos y la conservación ambiental, como parte de una jornada nacional que involucró a miles de personas.

El programa, impulsado por Fundación Traxion, convocó a más de 4 mil 500 voluntarios en 18 estados de México, con proyectos distribuidos en distintas comunidades a través de labores sociales y ecológicas.

En San Luis Potosí, uno de los puntos de intervención fue la Escuela Primaria Manuel José Othón, donde integrantes de la operación local participaron en trabajos de rehabilitación junto con integrantes de la comunidad escolar.

Canva

La jornada incluyó actividades de mantenimiento en el plantel, con la participación de más de 190 voluntarios, entre personal de la empresa, familias, maestros y alumnos, quienes colaboraron en la mejora de las instalaciones.

Además del apoyo a la infraestructura educativa, la iniciativa contempló una acción de conservación en la zona Bajío, donde equipos provenientes de San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato participaron en un proyecto de reforestación.

Durante esta actividad ambiental se reunieron 80 voluntarios, quienes contribuyeron a la plantación de aproximadamente 350 árboles en coordinación con aliados especializados en conservación.

Canva

Para esta intervención se contó con la colaboración de Grupo México y Reforestacción, organizaciones que acompañaron los trabajos destinados a fortalecer la recuperación de espacios naturales.

La edición 2026 de Voluntarios en Axion integró 21 causas en 43 sedes, con acciones relacionadas con limpieza ambiental, restauración de infraestructura, reforestación y apoyo comunitario.

Con esta participación, Transportes UTEP San Luis Potosí se incorporó a una estrategia de voluntariado que vinculó a empresas, organizaciones y habitantes de diferentes regiones del país en actividades de beneficio social y ambiental.