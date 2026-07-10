Inflación, en su nivel más bajo en cinco años; cerca de la meta de Banxico

Durante junio, la inflación general en México se situó en 3.37% a tasa anual, marcando su tercera desaceleración consecutiva, según datos del Inegi. Este resultado no sólo constituye su nivel más bajo desde diciembre de 2020, sino que posiciona al índice, por segunda ocasión, dentro del rango de tolerancia establecido por el Banco de México, fijado en 3.00% +/- un punto porcentual.

El comportamiento del índice subyacente, que excluye los precios más volátiles para definir la tendencia de mediano plazo, se ubicó en 4.03% anual, su menor registro desde abril de 2025. Por su parte, la inflación no subyacente —que integra energéticos y productos agropecuarios— descendió a 1.11% anual, su nivel más bajo desde octubre de 2023. Entre las caídas más relevantes en precios destacan el chile poblano (-40.43%), el jitomate (-38.98%) y el chile serrano (-26.88 por ciento).

Alejandro Saldaña, economista en jefe de Ve por Más (Bx+), atribuyó este descenso a la baja en productos agropecuarios y una menor presión en el componente subyacente.

Impacto del Mundial

Conceptos como hoteles, que crecieron 12.08% anual en junio, restaurantes (+6.56%) y servicios de transportes de pasajeros (+7.01%) vieron incrementar de forma importante sus precios durante junio, mes en el que inició el Mundial de Futbol. Destacaron también alzas en el tabaco, en más de 21%, y de los refrescos en 10.37%, debido al IEPS para este año.

No obstante, los especialistas advierten que este alivio podría ser temporal, pues el panorama mantiene riesgos latentes. Si bien la apreciación del tipo de cambio ha favorecido el control de precios en mercancías importadas, existen factores coyunturales y estructurales, como los crecientes costos laborales frente a una baja productividad, que amenazan con revertir la tendencia.

Y de cara al cierre del año, analistas de Banamex estiman que tanto la inflación general como la subyacente terminarán en 4.3%. Sin embargo, advierten que el mayor “foco rojo” radica en el factor climático: la alta probabilidad del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre podría afectar nuevamente los precios agrícolas, diluyendo el optimismo de junio.

Fuente: Inegi

La inflación desacelera por tercer mes seguido; reporta el Inegi

La reducción de la tasa anual del rubro de alimentos fue crucial para el resultado de junio.

Durante junio, la inflación general en México se ubicó en 3.37% a tasa anual, su tercera desaceleración consecutiva, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además de ubicarse, por segunda ocasión, dentro del rango de tolerancia del Banco de México (Banxico), que es 3.00% +/- un punto porcentual, alcanzó su nivel más bajo desde diciembre de 2020.

La inflación subyacente, que elimina los precios más volátiles y marca la tendencia de mediano plazo, llegó a 4.03% anual, su menor nivel desde abril de 2025. Mientras que la no subyacente, donde se agrupan energéticos y productos agropecuarios, alcanzó 1.11% anual, su menor nivel desde octubre de 2023.

Entre los descensos más significativos destacan el jitomate (-38.98%); huevo (-7.21%); chile serrano (-26.88%); chile poblano (-40.43%) y, uva (-18.96%).

Alejandro Saldaña, economista en jefe de Ve por Más (Bx+), destacó que el descenso de la inflación reflejó la caída en productos agropecuarios y una menor presión en el subyacente, pese a que acumuló 14 observaciones arriba de 4.00 por ciento.

Alivio temporal

A pesar de las cifras optimistas, los especialistas advierten que el panorama sigue sembrado de volatilidad y que la tregua inflacionaria podría concluir pronto.

En el corto plazo, persisten factores que juegan a favor del control de precios, como la moderación en las materias primas energéticas desde sus picos recientes y la resiliencia de la moneda nacional.

“El tipo de cambio se mantiene relativamente apreciado, representando en el margen cierto alivio adicional en los precios de algunas mercancías importadas de uso final e intermedio”, explicó Saldaña.

Sin embargo, advirtió que eventos coyunturales, como el torneo deportivo internacional, podrían presionar el rubro de los servicios.

Asimismo, apuntó hacia riesgos estructurales de mayor peso: “Siguen preocupando los crecientes costos laborales acompañados de una baja productividad”.

Banxico

La tregua de junio no modificará la estrategia de la autoridad monetaria. Según el consenso, las presiones globales y locales limitan por completo el campo de acción de la Junta de Gobierno.

“El panorama inflacionario y la postura monetaria actual no dejarían margen de maniobra en el corto plazo para Banxico. Tras moderase recientemente, prevemos que la inflación comience a repuntar el próximo mes”, alertó Saldaña.

Ante este escenario, Banxico ha consolidado su postura monetaria dentro del rango estimado de neutralidad. Por separado, los analistas de Banamex estiman que la inflación general y la subyacente cerrarán el año en 4.3% con sesgo a la baja.

No obstante, coincidieron en que el principal foco rojo para el cierre del año se encuentra en el cielo: la alta probabilidad del fenómeno climático de El Niño para el segundo semestre amenaza con golpear los precios agrícolas, lo que podría diluir rápidamente el optimismo.

Impacto del Mundial

Conceptos como hoteles, que crecieron 12.08% anual en junio, restaurantes (+6.56%) y servicios de transportes de pasajeros (+7.01%) vieron incrementar de forma importantes sus precios durante junio, mes el cual se dio el inicio del Mundial de futbol. Destacaron también las alzas en el tabaco, en más de 21%, y de los refrescos en 10.37%, debido al IEPS para el presente año.