¡Peso se deprecia! Precio del dólar hoy 24 de junio de 2026

El peso mexicano inició la jornada de este miércoles con una depreciación significativa frente a un fortalecimiento global del dólar. La volatilidad en los mercados internacionales y los recientes datos de inflación en México mantienen a los inversionistas cautelosos.

¿A cuánto está el dólar hoy?

La moneda mexicana cotizaba en 17.6586 unidades por dólar, lo que representa una pérdida del 0.62% en su valor.

Este retroceso ocurre en un momento en que la divisa estadunidense ha alcanzado su nivel máximo en los últimos 13 meses. Los mercados están reaccionando a las crecientes apuestas de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos continuará subiendo las tasas de interés para contener las presiones económicas.

Los 3 factores que están golpeando al peso mexicano

La depreciación de la moneda nacional no es un evento aislado. Responde a una combinación de factores internos y externos:

El superdólar y la Fed: Las expectativas de una política monetaria más estricta en Estados Unidos hacen que los inversionistas muevan sus capitales hacia el dólar, fortaleciéndolo frente a monedas emergentes como el peso. Volatilidad en Wall Street: Se ha registrado una liquidación generalizada en los sectores tecnológico y de semiconductores en los mercados bursátiles. Este nerviosismo ha desencadenado una fuerte demanda por "activos refugio", beneficiando nuevamente al dólar. La pausa de Banxico: En México, los datos locales muestran que la inflación general se moderó durante la primera quincena de junio más de lo previsto. Sin embargo, la inflación subyacente sigue por encima del objetivo oficial. Esto alimenta las expectativas de que el Banco de México (Banxico) mantendrá una pausa monetaria prolongada, sin recortar las tasas en el corto plazo.

Dólar hoy a peso mexicano del 24 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 24 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.77 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.77 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Banamex - 17.08 pesos a la compra y 18.11 pesos a la venta.

- 17.08 pesos a la compra y 18.11 pesos a la venta. Banorte - 16.45 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

- 16.45 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 17.00 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 24 de junio de 2026 • 10:17 hrs BBVA México Compra $16.77 Venta $17.90 Banamex Compra $17.08 Venta $18.11 Banorte Compra $16.45 Venta $18.00 Banco Afirme Compra $16.50 Venta $18.10 Scotiabank Compra $17.00 Venta $18.20

*Tipo de cambio a las 10:17 horas

Con información de Reuters