Con capital semilla: Santander y FIRA impulsan a pymes y startups verdes

Banco Santander México y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) impulsarán a pymes y startups con 2.4 millones de pesos para crecer.

El objetivo es apoyar a negocios del sector agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y rural de México, a través del Reto Santander Sostenible 2026, que otorgará capital semilla y mentorías especializadas a proyectos con potencial y capacidad de generar un impacto social y ambiental positivo, dijo Mariuz Calvet, Directora Ejecutiva de Sostenibilidad en Banco Santander México.

“Desde que creamos este reto en el año 2024 han participado más de 270 emprendedores y hemos otorgado en los últimos dos años 2.6 millones de pesos en capital semilla no dilutivo y conectado a los proyectos más destacados. Estos proyectos más destacados los hemos conectado con más de 400 clientes para poder ayudarles a alcanzar mucho más impacto, a que crezcan su negocio y aceleren el potencial de impacto positivo que tienen estos proyectos”, afirmó.

Para esta edición, el programa entregará 2.4 millones de pesos capital semilla, de los cuales Santander otorgará 600 mil pesos al primer lugar, mientras que FIRA entregará 400 mil pesos al segundo lugar y 200 mil pesos al tercer lugar, por cada categoría.

En conferencia de prensa, Calvet destacó que los finalistas de retos anteriores como FastFarm, Celal-mex, Mastireb y Agave 100, son startups sostenibles que siguen avanzando, de ahí la relevancia de este tipo de estrategias.

Alan Elizondo, director general de FIRA, expuso que la alianza responde a la necesidad de resolver problemas como la creciente demanda de alimentos:

"Requerimos una producción mayor de alimentos, sin embargo enfrentamos un mundo en el cual existe menos tierra para producir, existe un cambio demográfico en la sociedad que produce los alimentos, pero sobre todo lo más importante, existe conciencia plena de la huella ambiental que la producción deja y esto nos lleva a nosotros a concebir la solución como la tecnología y la innovación para tener al mismo tiempo más producción pero con menos huella e impacto ambiental”.

Crecimiento promedio

Alonso Cervera Lomelí, director general adjunto de Estudios, Asuntos Públicos y Comunicación de Santander México, consideró que la economía mexicana regresará a ritmos de crecimiento “promedio”, esto tras cifras negativas como la del primer trimestre, cuando el PIB se contrajo 0.6%.

“Vamos a regresar a ritmos de crecimiento más promedio y para el año en su conjunto vamos a ver un crecimiento del PIB en términos reales del orden de 1.4%, ese es nuestro pronóstico más reciente”.

En cuanto al Banco de México, Santander no anticipa recortes ni subidas en la tasa de referencia: “El banco está cómodo manteniendo este nivel de restricción en la postura monetaria a un nivel de 6.5 por ciento”.