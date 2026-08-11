Oria lleva su experiencia de gestión patrimonial a América Latina

Oria, una plataforma digital de gestión patrimonial diseñada en torno a las stablecoins, está dando a conocer su propuesta entre los usuarios de América Latina mientras se prepara para la siguiente etapa de desarrollo de su producto.

Disponible a través de Oria.xyz , está diseñada para ofrecer a los usuarios una forma sencilla y accesible de mantener stablecoins y explorar oportunidades de gestión patrimonial denominadas en dólares estadounidenses. Oria busca combinar la familiaridad de las aplicaciones financieras modernas con la accesibilidad, la transparencia y el alcance global que permite la tecnología blockchain.

Para muchos usuarios de América Latina, acceder a dólares estadounidenses y gestionarlos puede implicar costos elevados, una oferta limitada de productos financieros, procesos complejos y restricciones para las transferencias transfronterizas. Oria se está desarrollando como respuesta a estos desafíos, con la visión a largo plazo de ayudar a los usuarios a tener un mayor control sobre la manera en que mantienen, utilizan y hacen crecer sus activos digitales, brindándoles una mayor libertad financiera para aprovechar nuevas oportunidades y crecer sin límites -Grow Boundlessly-.

"Las stablecoins ya están transformando la manera en que las personas de todo el mundo acceden a los dólares estadounidenses y los utilizan, pero la experiencia de usuario sigue siendo demasiado compleja para muchas personas", afirmó Danny Tsui, responsable del proyecto Oria.

"Nuestro objetivo es lograr que los servicios financieros basados en stablecoins resulten intuitivos, transparentes y útiles en la vida cotidiana, no solo para los usuarios con experiencia en el mundo cripto, sino también para quienes se acercan a las stablecoins por primera vez", concluyó.

Construyendo una experiencia financiera en dólares más accesible

La plataforma web actual de Oria ofrece a los usuarios una experiencia simplificada para el registro de cuentas, la verificación de identidad, los depósitos en stablecoins y el acceso a productos seleccionados de gestión patrimonial.

La hoja de ruta de Oria va más allá de la inversión y la gestión de activos. Se prevé que el desarrollo futuro incluya una experiencia on-chain y una aplicación móvil, seguidas de funciones adicionales para pagos, remesas y gastos mediante tarjeta.

En conjunto, estas capacidades buscan ofrecer una experiencia más completa de billetera de stablecoins, a través de la cual los usuarios puedan:

• Mantener y gestionar activos digitales denominados en dólares estadounidenses

• Acceder a oportunidades de gestión patrimonialRealizar pagos y utilizar sus fondos en situaciones cotidianas

• Realizar pagos y utilizar sus fondos en situaciones cotidianas

• Transferir valor a través de las fronteras de manera más eficiente

• Contar con mayor visibilidad y control sobre su actividad financiera

La plataforma está siendo diseñada para reducir la complejidad que suele asociarse con los productos financieros basados en blockchain. La claridad de la información, una navegación intuitiva, la transparencia de los procesos y la confianza de los usuarios seguirán siendo aspectos centrales de su desarrollo.

Escuchando a los usuarios de América Latina

Como parte de su siguiente etapa de desarrollo, Oria está organizando una serie de grupos focales moderados sobre experiencia de usuario, con participantes de mercados clave de América Latina, incluidos México, Argentina, Brasil, Panamá, Chile y Colombia.

Las sesiones reunirán tanto a participantes con conocimientos de criptomonedas y tecnología como a usuarios del público general con experiencia limitada en activos digitales. Los participantes serán invitados a explorar la experiencia actual de Oria y compartir sus opiniones sinceras sobre aspectos como:

• Sus primeras impresiones de la plataforma

• La claridad del propósito y de la oferta de productos de Oria

• La experiencia durante el registro y la verificación de identidad

• La navegación y la facilidad de uso

• La comprensión de las billeteras de stablecoins y de los productos de gestión patrimonial

• Las expectativas en torno a la confianza, la seguridad y la transparencia

• El interés en futuras funciones de pagos, tarjetas y remesas

La investigación busca identificar barreras prácticas que podrían dificultar la adopción, como terminología confusa, procesos poco claros, inquietudes relacionadas con la confianza y diferencias entre las expectativas de los usuarios experimentados en criptomonedas y las de los consumidores financieros convencionales.

"América Latina es un mercado importante para la adopción de stablecoins, ya que los usuarios ya están explorando nuevas formas de acceder a dólares, preservar valor y transferir fondos", añadió Tsui.

"Queremos que la próxima generación de Oria esté guiada por las personas que realmente podrían utilizarla. Estas conversaciones nos ayudarán a comprender lo que necesitan los usuarios, no lo que la industria supone que necesitan", concluyó.

Los comentarios recopilados durante los grupos focales se utilizarán para priorizar mejoras en la experiencia del producto, la comunicación, los mecanismos que refuercen la confianza y las futuras funciones móviles y de billetera de Oria.

Acerca de Oria

Oria es una plataforma digital de gestión patrimonial basada en stablecoins que busca hacer más accesibles las oportunidades financieras denominadas en dólares estadounidenses para usuarios de todo el mundo. Partiendo de la tenencia de stablecoins y la gestión patrimonial, la visión a largo plazo de Oria es crear una plataforma integrada a través de la cual los usuarios puedan mantener, hacer crecer, gastar y transferir dólares digitales.

Al combinar una infraestructura basada en blockchain con una experiencia sencilla y centrada en el usuario, Oria busca conectar las necesidades financieras tradicionales con la emergente economía on-chain.