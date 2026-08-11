La producción y exportación de vehículos pesados registraron una recuperación durante julio, con incrementos anuales de 51.8 y 66.7 por ciento, respectivamente, aunque las cifras acumuladas del año todavía se mantienen por debajo de los niveles de 2025, informó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

En julio se fabricaron 14 mil 675 unidades, frente a las 9 mil 668 del mismo mes del año pasado, mientras que las exportaciones aumentaron de 7 mil 867 a 13 mil 117 vehículos.

Las ventas al mayoreo también avanzaron 19.1 por ciento, a 2 mil 590 unidades. En contraste, las operaciones al menudeo disminuyeron 9.9 por ciento, con 3 mil 43 vehículos comercializados.

El balance de enero a julio muestra todavía retrocesos: la producción acumulada cayó 6.1 por ciento, a 85 mil 551 unidades; las exportaciones bajaron en la misma proporción, a 71 mil 377, y las ventas al menudeo descendieron 20.1 por ciento, a 19 mil 115 vehículos.

Ante este comportamiento, ANPACT llamó a fortalecer el mercado interno, acelerar la renovación de la flota y preservar condiciones de certidumbre para la industria en el marco de las negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá.

“Consideramos necesario preservar los principios que han dado éxito al tratado durante los últimos años, tales como reglas claras y condiciones de certidumbre que favorezcan la inversión, la integración de las cadenas productivas, el empleo bien remunerado y la competitividad regional”, señaló Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos y Comunicación de ANPACT, sobre las rondas de negociación del T-MEC.

Repuntan producción y exportación de vehículos pesados en julio Especial

La asociación también alertó sobre el peso de los vehículos pesados usados procedentes de Estados Unidos: por cada 100 unidades nuevas vendidas en México ingresan al mercado alrededor de 53 unidades importadas usadas.

ANPACT señaló que trabaja con la Secretaría de Hacienda para combatir la subvaluación de esas importaciones en las aduanas.

“Contar con mejores mecanismos de valoración aduanera contribuirá a generar condiciones de competencia más equitativas para los vehículos pesados nuevos fabricados y comercializados en México”, afirmó Osorio Carranza.

El organismo también pidió realizar ajustes a los aranceles contemplados en la Sección 232, al considerar que afectan la actividad económica y la integración de la industria automotriz en ambos lados de la frontera.