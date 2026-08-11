Registro celular en México provoca la baja de casi 5 millones de líneas; ¡que no se te pase la fecha!

El mercado de telecomunicaciones en México atraviesa una reestructuración derivado de la regulación que exige el registro obligatorio de los números celulares, lo que ha llevado a una depuración masiva que resultó en la desactivación de casi 5 millones de líneas móviles.

De acuerdo con el análisis de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), firma de consultoría estratégica, esta caída impactó directamente al sector de prepago, donde la cifra de usuarios en esta modalidad pasó de 83.3% a 81.7% en un año. En términos reales, en la primera mitad del año perdió 6.3 millones de líneas, con lo que se reveló una limpieza de líneas inactivas, secundarias o no vinculadas por los usuarios.

El impacto real de la depuración regulatoria

Lejos de representar una crisis financiera para las empresas de telecomunicaciones, la baja de casi 5 millones de líneas refleja un "saneamiento" del mercado. Las líneas eliminadas eran, en su mayoría, chips de bajo consumo que no generaban ganancias significativas.

En contraste con las líneas que fueron desactivadas, hubo usuarios que migraron al plan pospago, lo que aumentó el ingreso para las telefónicas por cada uno de ellos, ya que son más activos y consumen más datos.

De acuerdo con el análisis de The CIU, durante el segundo trimestre de 2026 el mercado móvil generó 97 mil 506 millones de pesos, 5.3% más ingresos que un año antes. Durante este periodo el componente de servicios creció 7.7%, impulsado por un aumento de 5.6% en el consumo de datos y por la migración hacia planes de pospago.

Además, el ingreso promedio por usuario alcanzó $151.4 pesos mensuales, con un crecimiento anual de 6.4%, el mayor desde el primer trimestre de 2021.

La firma de consultoría indicó que la pérdida de casi 5 millones de líneas móviles no fue accidental. En su análisis destaca tres motivos principales por los que éstas quedaron fuera del sistema:

Abandono de SIMs secundarias: Muchos usuarios optaron por no registrar números temporales, chips que usaban solo para recibir llamadas o líneas de negocios esporádicos.

Brecha digital: Las dificultades técnicas para realizar el registro en línea dejaron fuera a un sector de la población sin habilidades digitales.

Centralización de servicios: Los consumidores prefirieron quedarse con un solo número principal, migrando en muchos casos hacia esquemas de pospago más estables.

El análisis de la firma de consultoría se basa en el universo de reportes de las empresas de telecomunicaciones móviles que incluyen, entre otras, más de 170 Operadores Móviles Virtuales (OMV), al corte de la primera mitad de 2026.

Calendario de registro de líneas celulares

Para mitigar el impacto y evitar que más usuarios pierdan su comunicación de manera abrupta, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio una prórroga de 184 días para el registro obligatorio de líneas móviles y estableció un calendario basado en el último dígito del número celular, pues anteriormente la fecha límite para los usuarios, especialmente los de prepago era el 30 de junio.

Si el número no se registra antes de la fecha límite correspondiente, se suspenderá el servicio para realizar llamadas y navegar por internet, y se conservará únicamente la posibilidad de llamar a números de emergencia y a los centros de atención a clientes.

El calendario de prórroga para el registro de las líneas celulares está en marcha y este mes se vence el plazo para algunos usuarios. Así quedó la distribución para cumplir con este requisito y no perder el servicio:

Terminación 0: 15 de agosto de 2026

Terminación 1: 31 de agosto de 2026

Terminación 2: 15 de septiembre de 2026

Terminación 3: 30 de septiembre de 2026

Terminación 4: 15 de octubre de 2026

Terminación 5: 31 de octubre de 2026

Terminación 6: 15 de noviembre de 2026

Terminación 7: 30 de noviembre de 2026

Terminación 8: 15 de diciembre de 2026