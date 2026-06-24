Inflación de México se desacelera; baja a 3.55% en primera quincena de junio

El costo de vida en el país comienza a dar un ligero respiro a los mexicanos. La inflación en México mantiene el ritmo de desaceleración que ha registrado durante más de dos meses, ubicándose en 3.55% durante la primera quincena de junio, de acuerdo con el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta cifra representa una mejora significativa en la economía nacional, especialmente si consideramos que, durante el mismo periodo del año anterior, el indicador se encontraba en un 4.51%.

El comportamiento del INPC y sus componentes

Para entender mejor cómo afecta esto a nuestros bolsillos, el Inegi detalló el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el cual reportó una disminución general del 0.11% respecto a la quincena anterior.

El reporte se divide en dos grandes rubros que explican a detalle los movimientos del mercado:

Índice de precios subyacente: Tuvo un ligero aumento del 0.19% a tasa quincenal. Dentro de este apartado, las mercancías subieron un 0.11%, mientras que los servicios mostraron un alza del 0.27%.

Tuvo un ligero aumento del a tasa quincenal. Dentro de este apartado, las mercancías subieron un 0.11%, mientras que los servicios mostraron un alza del 0.27%. Índice de precios no subyacente: Registró una caída del 1.14%. Esta baja fue impulsada principalmente por la disminución del 5.24% en los precios de frutas y verduras, logrando amortiguar el incremento del 0.10% en los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno.

¿Qué productos subieron y bajaron de precio en junio?

El cambio en la inflación no afecta a todos los productos y servicios por igual. Durante los primeros 15 días de junio, factores estacionales y de demanda impactaron directamente en la canasta básica y en los servicios recreativos.

Productos que subieron de precio

Los productos y servicios que más subieron de precio en la primera quincena de junio y con ello influyeron en la inflación fueron:

Aguacate, con un incremento del 18.51%.

Transporte aéreo, con un aumento del 13.75%.

Hoteles, con una subida del 8.73%.

Papa y otros tubérculos, con un incremento del 5.76%.

Servicios turísticos en paquete, con un aumento del 4.07%.

Productos que bajaron de precio

Los productos y servicios que más bajaron de precio en los primeros 15 días de junio fueron:

Chile poblano, con una baja del 28.33%.

Jitomate, con una reducción del 23.98%.

Chile serrano, con una disminución del 15.21%.

Uva, con una baja del 14.59%.

Otros chiles frescos, con una reducción del 6.55%.

Los servicios relacionados con el turismo y los viajes (transporte aéreo y hoteles) mostraron incrementos notables, mientras que las verduras de uso diario en la cocina mexicana, como el jitomate y los chiles, lideraron las bajas de precio.

Estados con mayor impacto en la inflación

El Inegi también destacó que el impacto en los precios no fue uniforme en todo el país. Las cinco entidades federativas que registraron las mayores variaciones en el Índice Nacional de Precios al Consumidor durante esta primera quincena de junio fueron: