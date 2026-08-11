¡Peso se aprecia! Precio del dólar hoy 11 de agosto de 2026
El peso arrancó la jornada con un avance del 0.13% debido a dos factores principales; este es el tipo de cambio en bancos.
El peso mexicano arrancó la jornada con una apreciación del 0.13% frente al dólar estadunidense, ubicando el tipo de cambio en 17.1130 unidades por dólar. La moneda mexicana se vio respaldada por una combinación de sólidos indicadores económicos locales y un mayor apetito global por el riesgo.
El comportamiento positivo de la divisa local durante la jornada responde a dos frentes principales:
Repunte industrial en México
La actividad industrial mostró una clara recuperación soportada por incrementos en los sectores de construcción, minería y servicios públicos (electricidad, agua y gas), factores que lograron amortiguar la caída de las manufacturas.
Optimismo geopolítico internacional
Las declaraciones del ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, sobre un posible acuerdo cercano entre Estados Unidos e Irán para frenar el conflicto en Medio Oriente generaron alivio en los mercados internacionales.
Mientras el dólar estadunidense se mantiene estable frente a sus principales divisas de referencia, el mercado financiero aguarda dos indicadores macroeconómicos clave en Estados Unidos que definirán la ruta de la política monetaria y las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed):
Dólar hoy a peso mexicano del 11 de agosto de 2026
El precio del dólar hoy 11 de agosto de 2026 en bancos de México* arranca en:
- BBVA México - 16.26 pesos a la compra y 17.39 pesos a la venta.
- Banamex - 16.59 pesos a la compra y 17.54 pesos a la venta.
- Banorte - 15.95 pesos a la compra y 17.45 pesos a la venta.
- Banco Afirme - 16.20 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.
- Scotiabank - 16.60 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.
*Tipo de cambio a las 10:41 horas
Con información de Reuters