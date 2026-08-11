Última Hora Impreso de hoy

¡Peso se aprecia! Precio del dólar hoy 11 de agosto de 2026

El peso arrancó la jornada con un avance del 0.13% debido a dos factores principales; este es el tipo de cambio en bancos.

Por: Jimena Campuzano

Peso mexicano se aprecia frente al dólar con tipo de cambio en 17.1130 pesos por dólar, acompañado de billete de 50 pesos y moneda de 10 pesos.
El peso mexicano se apreció 0.13% frente al dólar y el tipo de cambio se ubicó en 17.1130 unidades por dólar.Generada por IA

El peso mexicano arrancó la jornada con una apreciación del 0.13% frente al dólar estadunidense, ubicando el tipo de cambio en 17.1130 unidades por dólar. La moneda mexicana se vio respaldada por una combinación de sólidos indicadores económicos locales y un mayor apetito global por el riesgo.

El comportamiento positivo de la divisa local durante la jornada responde a dos frentes principales:

Repunte industrial en México

La actividad industrial mostró una clara recuperación soportada por incrementos en los sectores de construcción, minería y servicios públicos (electricidad, agua y gas), factores que lograron amortiguar la caída de las manufacturas.

Optimismo geopolítico internacional

Las declaraciones del ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, sobre un posible acuerdo cercano entre Estados Unidos e Irán para frenar el conflicto en Medio Oriente generaron alivio en los mercados internacionales.

Mientras el dólar estadunidense se mantiene estable frente a sus principales divisas de referencia, el mercado financiero aguarda dos indicadores macroeconómicos clave en Estados Unidos que definirán la ruta de la política monetaria y las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed):

  • Índice de Precios al Consumidor (IPC): Publicación agendada para el miércoles.
  • Índice de Precios al Productor (IPP): Publicación agendada para el jueves.

    • Dólar hoy a peso mexicano del 11 de agosto de 2026

    El precio del dólar hoy 11 de agosto de 2026 en bancos de México* arranca en:

    • BBVA México - 16.26 pesos a la compra y 17.39 pesos a la venta.
    • Banamex - 16.59 pesos a la compra y 17.54 pesos a la venta.
    • Banorte - 15.95 pesos a la compra y 17.45 pesos a la venta.
    • Banco Afirme - 16.20 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.
    • Scotiabank - 16.60 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

    *Tipo de cambio a las 10:41 horas

    Con información de Reuters

    Temas: