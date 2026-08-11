¡Peso se aprecia! Precio del dólar hoy 11 de agosto de 2026

El peso mexicano arrancó la jornada con una apreciación del 0.13% frente al dólar estadunidense, ubicando el tipo de cambio en 17.1130 unidades por dólar. La moneda mexicana se vio respaldada por una combinación de sólidos indicadores económicos locales y un mayor apetito global por el riesgo.

El comportamiento positivo de la divisa local durante la jornada responde a dos frentes principales:

Repunte industrial en México

La actividad industrial mostró una clara recuperación soportada por incrementos en los sectores de construcción, minería y servicios públicos (electricidad, agua y gas), factores que lograron amortiguar la caída de las manufacturas.

Optimismo geopolítico internacional

Las declaraciones del ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, sobre un posible acuerdo cercano entre Estados Unidos e Irán para frenar el conflicto en Medio Oriente generaron alivio en los mercados internacionales.

Mientras el dólar estadunidense se mantiene estable frente a sus principales divisas de referencia, el mercado financiero aguarda dos indicadores macroeconómicos clave en Estados Unidos que definirán la ruta de la política monetaria y las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed):

Índice de Precios al Consumidor (IPC): Publicación agendada para el miércoles.

Índice de Precios al Productor (IPP): Publicación agendada para el jueves.

Dólar hoy a peso mexicano del 11 de agosto de 2026

El precio del dólar hoy 11 de agosto de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.26 pesos a la compra y 17.39 pesos a la venta.

- 16.26 pesos a la compra y 17.39 pesos a la venta. Banamex - 16.59 pesos a la compra y 17.54 pesos a la venta.

- 16.59 pesos a la compra y 17.54 pesos a la venta. Banorte - 15.95 pesos a la compra y 17.45 pesos a la venta.

- 15.95 pesos a la compra y 17.45 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.20 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.20 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Scotiabank - 16.60 pesos a la compra y 17.70 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:41 horas

Con información de Reuters