¡Peso retoma racha negativa! Precio del dólar hoy 5 de marzo de 2026

El peso mexicano regresa a las pérdidas en la jornada de este jueves tras darse a conocer el dato semanal de ayuda por desempleo en Estados Unidos, con lo que el precio del dólar hoy 5 de marzo de 2026 cotiza en $17.67 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una pérdida del 0.7%, retomando la racha negativa que ha predominado en los mercados en los últimos días debido a preocupaciones sobre las consecuencias del conflicto en Medio Oriente . El miércoles recuperó un 0.85%.

Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en 213 mil la semana pasada. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que se situaran en 215 mil.

A nivel local se dio a conocer que la inversión de las empresas creció en diciembre un 0.5% frente al mes anterior, aunque menos del 0.4% previsto por el mercado.

Dólar hoy a peso mexicano del 5 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 5 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.78 pesos a la compra y 17.91 pesos a la venta.

- 16.78 pesos a la compra y 17.91 pesos a la venta. Banamex - 17.07 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 17.07 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Banorte - 16.35 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.35 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

- 16.70 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta. Scotiabank - 15.60 pesos a la compra y 19.10 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:48 horas

