¡Peso repunta! Precio del dólar hoy 30 de marzo de 2026

El peso mexicano se sacude la mala racha de las tres jornadas previas y avanza en el arranque de la semana previo al discurso del presidente de la Reserva Federal estadunidense, Jerome Powell, con lo que el precio del dólar hoy 30 de marzo de 2026 cotiza en $18.05 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una ganancia del 0.28%. La tarde del domingo en sus negociaciones en el exterior llegó a debilitarse hasta 18.1595 unidades, un nivel no visto desde mediados de diciembre.

Está previsto que un poco más tarde Powell ofrezca unas palabras en la Universidad de Harvard. Los mercados estarán atentos a cualquier indicio sobre la trayectoria de las tasas de interés en medio de preocupaciones sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente en la inflación global.

A su vez, John Williams, jefe de la Reserva Federal de Nueva York, participará en un acto organizado por la Corporación de Desarrollo Económico de Staten Island.

Dólar hoy a peso mexicano del 30 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 30 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.27 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta.

- 17.27 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta. Banamex - 17.58 pesos a la compra y 18.56 pesos a la venta.

- 17.58 pesos a la compra y 18.56 pesos a la venta. Banorte - 16.90 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta.

- 16.90 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.00 pesos a la compra y 18.60 pesos a la venta.

- 17.00 pesos a la compra y 18.60 pesos a la venta. Scotiabank - 16.00 pesos a la compra y 19.50 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:20 horas

Con información de Reuters

vjcm