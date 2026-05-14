Peso cae tras dato de desempleo en EU; cambio atento a viaje de Trump a China

El peso registró una depreciación este jueves frente al dólar estadounidense en un entorno marcado por la fortaleza global de la divisa norteamericana y la expectativa de los mercados internacionales ante la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

La moneda mexicana cotizaba en 17.2120 pesos por dólar, con una pérdida de 0.26%, mientras el billete verde acumulaba su cuarta jornada consecutiva de ganancias en los mercados internacionales.

La presión sobre el tipo de cambio ocurrió después de la publicación de datos económicos en Estados Unidos que reflejaron un incremento moderado en las solicitudes de apoyo por desempleo, una señal que los inversionistas interpretan como evidencia de que la economía estadounidense mantiene resistencia pese a la desaceleración global.

Datos económicos de EU influyen en el mercado

Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos aumentaron en 12,000 durante la semana concluida el 9 de mayo, para ubicarse en una cifra ajustada de 211,000 peticiones, por encima de las 205,000 esperadas por analistas consultados por Reuters.

Otro informe económico mostró que las ventas minoristas estadounidenses continuaron creciendo durante abril, aunque parte de ese avance habría sido impulsado por el aumento de la inflación.

El comportamiento de la economía estadounidense sigue siendo uno de los principales factores que determinan el rumbo de los mercados emergentes, incluido México, debido a la estrecha relación comercial y financiera entre ambos países.

Analistas de Monex señalaron que el peso enfrenta presiones derivadas de la estabilidad del dólar, aunque el menor nerviosismo geopolítico ha limitado una salida más agresiva de capitales desde economías emergentes.

Por su parte, especialistas de Banorte indicaron que el mercado mantiene una tendencia alcista para el dólar, y advirtieron que el nivel de 17.28 pesos será clave para confirmar una depreciación más profunda de la moneda mexicana.

Bolsa Mexicana avanza

Mientras el peso retrocedía, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mostró un comportamiento positivo impulsado por el buen desempeño de los mercados internacionales y la expectativa de una posible reducción en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El índice líder S&P/BMV IPC avanzaba 0.45% para ubicarse en 70,504.10 puntos durante las primeras operaciones de la jornada.

Entre las empresas con mayores ganancias destacaron la aerolínea Volaris, cuyos títulos subieron 2.30% hasta los 12.89 pesos por acción, y Megacable, que avanzó 2.09% a 61.91 pesos.

Analistas de GBM señalaron que los futuros bursátiles en Estados Unidos apuntaban a una apertura positiva, particularmente en el sector tecnológico, lo que ayudó a fortalecer el apetito por activos de riesgo.

Mercados siguen cumbre entre Estados Unidos y China

La atención de inversionistas globales se concentra ahora en el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, considerado uno de los eventos más relevantes para los mercados financieros internacionales en las últimas semanas.

Expertos de Actinver destacaron que los inversionistas esperan señales de una menor tensión comercial entre ambas potencias, además de posibles acuerdos económicos y ausencia de nuevas restricciones comerciales.

La evolución de esta relación será determinante para los mercados emergentes, particularmente para países exportadores como México, que dependen en gran medida del dinamismo del comercio internacional.

S&P cambia perspectiva a negativa

En paralelo, el entorno financiero mexicano también enfrenta preocupaciones relacionadas con la deuda y el crecimiento económico.

Banamex advirtió que la reciente decisión de S&P Global Ratings de mantener la calificación soberana de México, pero modificar la perspectiva a negativa, incrementa la posibilidad de que otras agencias ajusten la nota crediticia del país en los próximos meses.

Según el análisis, tanto Moody’s como Fitch podrían colocar la calificación mexicana en el nivel más bajo dentro del grado de inversión si persiste el bajo crecimiento económico y el incremento de la deuda pública.

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