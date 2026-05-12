Hacienda destaca fortaleza macroeconómica tras revisión de S&P a México

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La Secretaría de Hacienda informó que la calificadora S&P Global Ratings ratificó la calificación de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de México en BBB con perspectiva negativa, manteniendo al país por dos escalones dentro del grado de inversión.

“Esta decisión confirma la confianza de la agencia en los fundamentos macroeconómicos e institucionales de México, así como en su capacidad para mantener acceso estable a los mercados internacionales de capital”, expresó.

En su evaluación, la calificadora revisó su perspectiva sobre las calificaciones a largo plazo de México de estable a negativa.

Hacienda afirmó que en su evaluación, S&P destacó la estabilidad política del país, el régimen de tipo de cambio flexible, la autonomía y credibilidad del banco central, la conducción prudente de las políticas fiscal y monetaria, así como la resiliencia de la posición externa de México.

“Estos elementos han permitido preservar la estabilidad macroeconómica en un entorno internacional complejo, caracterizado por elevada incertidumbre comercial, episodios de volatilidad financiera y condiciones globales aún restrictivas”, dijo Hacienda.

La agencia también señaló que espera que prevalezca un enfoque pragmático en las negociaciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que contribuiría a mantener la estabilidad de los flujos comerciales regionales.

La dependencia que dirige Edgar Amador afirmó que S&P reconoció además que el Gobierno de México ha mostrado una mayor apertura a la participación del sector privado como mecanismo para impulsar el crecimiento económico, por lo que destacó el Plan México como una estrategia orientada a fortalecer la inversión, el empleo, la autosuficiencia energética y alimentaria, y el desarrollo de sectores estratégicos mediante inversiones públicas, privadas y mixtas.

Los riesgos

“La perspectiva negativa refleja el riesgo de una consolidación fiscal muy lenta, debido principalmente al bajo crecimiento económico, que resulta en un aumento más rápido de lo esperado en los niveles de deuda pública y una mayor carga de intereses. El esperado apoyo fiscal sustancial y continuo a Pemex y a la CFE seguiría agravando la rigidez fiscal de México. Un deterioro inesperado de las estrechas relaciones comerciales y económicas de México con Estados Unidos podría debilitar la sólida posición externa del país”, explicó S&P Global Rating.

En un escenario adverso, la calificadora dice que en los próximos 24 meses “podríamos rebajar la calificación de México si no logra reducir sus déficits fiscales de manera oportuna, lo que estabilizaría y controlaría la deuda pública, la carga de intereses y los pasivos contingentes”.