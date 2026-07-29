¡Peso se debilita! Precio del dólar hoy 29 de julio de 2026

El precio del dólar hoy en México cortó una racha de tres días consecutivos a la baja. El peso mexicano se debilitó este miércoles debido a una ola de cautela en los mercados financieros, impulsada por el repunte de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la expectativa por el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

¿A cuánto está el dólar hoy y por qué cayó el peso?

La moneda mexicana cotiza en 17.4824 unidades por dólar, lo que representa una depreciación del 0.35% frente al billete verde. Con este movimiento, el dólar estadounidense recuperó terreno, escalando a niveles cercanos a sus máximos de un mes.

La depreciación del peso mexicano responde a dos factores globales que provocan una "fuga hacia activos de refugio", favoreciendo al dólar:

Tensión militar en Medio Oriente: El encarecimiento del petróleo derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha reactivado las alarmas en los mercados globales.

El encarecimiento del petróleo derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha reactivado las alarmas en los mercados globales. Decisión clave de la Reserva Federal: La incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de interés en EU mantiene a los inversionistas actuando con moderación y cautela.

La Reserva Federal y el impacto de la inflación por el petróleo

Aunque el consenso analítico apunta a que la Fed mantendrá las tasas de interés sin cambios en su anuncio oficial, los mercados operan con nerviosismo.

Un número creciente de inversionistas contempla que el banco central estadounidense podría abrir la puerta a una nueva alza de tasas en el corto plazo. Esto se debe a las presiones inflacionarias generadas por el repentino encarecimiento del petróleo, provocado por la inestabilidad en Oriente Medio. Una tasa de interés más alta en Estados Unidos vuelve más atractivos a los bonos del Tesoro en dólares en comparación con los activos de mercados emergentes como México.

Escalada entre EU e Irán incrementa la cautela

El factor geopolítico ha sido el catalizador que aceleró la compra de dólares como refugio activo. El presidente Donald Trump prometió actuar con dureza contra Irán, luego de que el ejército estadunidense confirmara haber interceptado varios misiles balísticos iraníes dirigidos contra fuerzas militares de Estados Unidos en la región.

Esta escalada eleva el riesgo de un conflicto mayor que afecta el suministro de crudo y, por consecuencia, encarezca la cadena de suministro global, encendiendo nuevamente las alertas de inflación para los bancos centrales.

¿Qué podemos esperar para las próximas horas?

Volatilidad cambiaria: El tipo de cambio podría registrarse sacudidas tras la conferencia de prensa de la Reserva Federal y la publicación de su comunicado oficial.

El tipo de cambio podría registrarse sacudidas tras la conferencia de prensa de la Reserva Federal y la publicación de su comunicado oficial. Atención al petróleo: Cualquier incremento adicional en los precios del barril de Brent y WTI medirá más presión a los activos de riesgo y afectará el desempeño de las monedas emergentes.

Dólar hoy a peso mexicano del 29 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 29 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.64 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta.

- 16.64 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta. Banamex - 16.93 pesos a la compra y 17.92 pesos a la venta.

- 16.93 pesos a la compra y 17.92 pesos a la venta. Banorte - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta. Scotiabank - 16.90 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 12:11 horas

Con información de Reuters