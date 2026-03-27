¡Peso se deprecia y supera las 18 unidades! Precio del dólar hoy 27 de marzo de 2026

El peso mexicano suma su tercera jornada de retrocesos ante la cautela de los inversionistas sobre el futuro de la guerra en Medio Oriente, con lo que el precio del dólar hoy 27 de marzo de 2026 cotiza en $18.01 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una pérdida del 0.42% frente a los 17.9450 del precio de referencia del jueves, a medida que los precios del petróleo volvían a subir y se daba un fortalecimiento global del dólar.

En el transcurso de la semana, el peso mexicano sumaba un retroceso de un 0.7%, mientras los mercados evaluaban una nueva prórroga anunciada por el presidente estadunidense, Donald Trump, para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

Aún así, los inversores se mantenían cautelosos respecto a las perspectivas de un cese de las hostilidades que duraban ya un mes.

A nivel local seguía pesando la decisión en la víspera del Banco de México (Banxico) de retomar su ciclo de recortes a la tasa clave de interés, desafiando preocupaciones por los potenciales riesgos para la inflación global derivados del conflicto bélico.

"La volatilidad será la constante mientras los inversionistas recalibran el valor del peso bajo una política monetaria menos restrictiva y un mundo en vilo por la seguridad energética", dijo Felipe Mendoza, analista de mercados de la firma EBC Financial Group.

Dólar hoy a peso mexicano del 27 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 27 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.15 pesos a la compra y 18.29 pesos a la venta.

- 17.15 pesos a la compra y 18.29 pesos a la venta. Banamex - 17.46 pesos a la compra y 18.44 pesos a la venta.

- 17.46 pesos a la compra y 18.44 pesos a la venta. Banorte - 16.65 pesos a la compra y 18.15 pesos a la venta.

- 16.65 pesos a la compra y 18.15 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.90 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta.

- 16.90 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta. Scotiabank - 16.00 pesos a la compra y 19.50 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:43 horas

Con información de Reuters

vjcm