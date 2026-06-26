¡Peso avanza levemente! Precio del dólar hoy 26 de junio de 2026

El peso mexicano arranca el viernes con una ligera apreciación, beneficiándose de un retroceso generalizado del dólar a nivel global. Los inversionistas mantienen la mirada puesta en las recientes decisiones sobre la trayectoria de las tasas de interés tanto en México como en Estados Unidos, factores clave para el comportamiento de la moneda.

La moneda mexicana cotiza en 17.4784 unidades por dólar, lo que representa una ganancia marginal del 0.05% durante la jornada de este viernes.

¿Por qué perdió fuerza el dólar estadounidense?

El principal catalizador externo para el peso fue la publicación de datos económicos en Estados Unidos durante la sesión del jueves. Estas cifras tuvieron un impacto directo en los mercados de la siguiente manera:

Freno a la Fed: Los datos moderaron las apuestas de los inversionistas sobre un posible y agresivo aumento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Menor presión global: Al reducirse la expectativa de alzas, disminuyó la presión sobre los activos de riesgo a nivel global.

Al reducirse la expectativa de alzas, disminuyó la presión sobre los activos de riesgo a nivel global. Atractivo por monedas emergentes: Este escenario de debilidad del dólar favoreció inmediatamente a divisas de mayor rendimiento, destacando el peso mexicano como una de las opciones más atractivas para los inversionistas.

Banxico mantiene el rumbo: Efecto positivo para el peso

A nivel interno, la política monetaria de México jugó a favor de la estabilidad cambiaria. El Banco de México (Banxico) decidió mantener sin cambios su tasa de interés clave.

A través de su comunicado, la Junta de Gobierno de la institución señaló que considera apropiado conservar la tasa en su nivel actual durante un tiempo. Este anuncio fue fundamental para el mercado porque:

Refuerza las expectativas de una pausa prolongada en la política monetaria mexicana.

Mantiene el atractivo diferencial de tasas entre México y Estados Unidos (el "carry trade"), lo que sigue atrayendo capitales extranjeros hacia activos denominados en pesos.

Dólar hoy a peso mexicano del 26 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 26 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.59 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta.

- 16.59 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta. Banamex - 16.90 pesos a la compra y 17.86 pesos a la venta.

- 16.90 pesos a la compra y 17.86 pesos a la venta. Banorte - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 17.00 pesos a la compra y 18.20 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 26 de junio de 2026 • 10:10 hrs BBVA México Compra $16.59 Venta $17.73 Banamex Compra $16.90 Venta $17.86 Banorte Compra $16.30 Venta $17.80 Banco Afirme Compra $16.50 Venta $18.10 Scotiabank Compra $17.00 Venta $18.20

*Tipo de cambio a las 10:10 horas

Con información de Reuters