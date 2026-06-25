Banxico 'mete el freno' a recortes; mantiene tasa de interés en 6.50% en junio

El Banco de México (Banxico) cumplió con las expectativas de los mercados financieros en su anuncio de política monetaria de este jueves 25 de junio de 2026. Por decisión unánime de su Junta de Gobierno optó por mantener la tasa de interés interbancaria de referencia sin cambios, ubicándola en un 6.50%.

Esta resolución confirma lo que muchos analistas anticipaban: el final del ciclo de recortes que el banco central venía implementando y el inicio de una postura de mayor cautela ante el panorama económico actual.

¿Por qué el Banco de México decidió congelar la tasa?

La decisión de mantener la tasa en 6.50% no fue una sorpresa, ya que era una decisión que anticipaban analistas. Banxico justificó esta pausa evaluando varios factores macroeconómicos clave:

Desaceleración de la inflación general: Durante la primera quincena de junio de 2026, la inflación anual en México se ubicó en 3.55%, su nivel más bajo desde finales de 2025. Esto la coloca ya dentro del rango de tolerancia establecido por la autoridad monetaria (3% +/- 1 punto porcentual).

Resistencia de la inflación subyacente: Aunque hubo mejoras, la inflación subyacente (aquella que elimina los bienes y servicios más volátiles y marca la tendencia real a mediano plazo) bajó solo de manera muy ligera a 4.12% . Este indicador exige una vigilancia estrecha antes de seguir abaratando el dinero.

Estabilidad en la demanda: Las autoridades notaron una ausencia de presiones excesivas por parte de la demanda en la economía, así como niveles adecuados y ordenados en el tipo de cambio.

El fin del ciclo de recortes: ¿Qué sigue para el resto de 2026?

En su guía a futuro, el Banxico dejó claro que consideran que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual por un tiempo prolongado. Tras el último ajuste a la baja realizado en mayo, el ciclo de relajación monetaria parece haber concluido. La postura actual se juzga como restrictiva y totalmente adecuada para enfrentar los retos del entorno internacional, a fin de asegurar que la inflación siga su trayectoria descendente hacia la meta inamovible del 3%.

¿Cómo impacta esta decisión en tu bolsillo?

Que el Banxico mantenga su tasa de referencia tiene efectos directos en tus finanzas personales:

Los créditos ya no serán más baratos por ahora: Si tenías pensado pedir un préstamo hipotecario, automotriz o personal, las tasas de los bancos comerciales se mantendrán estables. A corto plazo, el costo de endeudarse no se reducirá.

Excelentes noticias para los ahorradores: Los instrumentos de renta fija e inversiones seguras (como los Cetes) seguirán ofreciendo rendimientos muy atractivos. Es un gran momento para proteger tu dinero contra la inflación aprovechando estas tasas.