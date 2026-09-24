¡Inflación 'le pega' al peso! Precio del dólar hoy 24 de septiembre de 2026

El peso mexicano registra pérdidas por tercera sesión consecutiva este jueves, presionando el tipo de cambio ante la publicación del más reciente informe de inflación en México. El reporte refuerza las expectativas de que el Banco de México (Banxico) mantendrá sin cambios su tasa clave de interés en el anuncio de política monetaria programado para las próximas horas.

La divisa mexicana se ubica en 17.5930 unidades por dólar, lo que representa una depreciación del 0.45% frente al precio de referencia de la jornada previa.

¿Por qué cae el peso mexicano este jueves?

El comportamiento negativo de la divisa azteca responde a una combinación de factores locales de política monetaria y tensiones financieras internacionales.

1. Lectura mixta de la inflación en México

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mostró una aceleración superior a la estimada durante la primera quincena de septiembre, alcanzando un 3.42%.

Sin embargo, el indicador subyacente —que excluye productos de alta volatilidad como alimentos y energéticos— se desaceleró por tercera quincena consecutiva para situarse en un 3.79%, su menor nivel desde principios de 2025. Este comportamiento mixto de los precios disminuye la presión sobre el Banco de México (Banxico) para ajustar el costo del dinero a corto plazo.

2. Fortaleza global del dólar por la Reserva Federal

En el ámbito internacional, el dólar estadunidense se mantiene firme cerca de sus máximos de dos meses. El mercado continúa asimilando la postura de la Reserva Federal (Fed), cuyas expectativas apuntan a mantener un ajuste monetario firme para contener las presiones inflacionarias en Estados Unidos.

3. Cautela por la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

El apetito por activos de riesgo, entre ellos las monedas emergentes como el peso, se mantiene acotado. Los inversores globales siguen de cerca la próxima reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, un encuentro clave destinado a estabilizar la relación comercial y diplomática entre las dos mayores economías del mundo.

¿Qué se espera del tipo de cambio tras la decisión de Banxico?

El foco inmediato de los analistas e inversionistas está puesto en el comunicado de política monetaria de Banxico. Un anuncio sin cambios en la tasa de interés mantendría el atractivo diferencial de tasas de México, aunque la orientación futura (forward guidance) que ofrezca la junta de gobierno dictará el rumbo de la moneda local para el cierre de la semana.

Dólar hoy a peso mexicano del 24 de septiembre de 2026

El precio del dólar hoy 24 de septiembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.82 pesos a la compra y 17.95 pesos a la venta.

- 16.82 pesos a la compra y 17.95 pesos a la venta. Banamex - 17.15 pesos a la compra y 18.12 pesos a la venta.

- 17.15 pesos a la compra y 18.12 pesos a la venta. Banorte - 16.45 pesos a la compra y 17.95 pesos a la venta.

- 16.45 pesos a la compra y 17.95 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 17.00 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:07 horas

Con información de Reuters