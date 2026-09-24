México inicia actividades en Tourism Expo Japan 2026; busca atraer más viajeros 

México inició sus actividades de promoción e inversión en la Tourism Expo Japan 2026, la feria de viajes más relevante de la región Asia-Pacífico, con la meta de incrementar la llegada de viajeros e impulsar la derrama económica proveniente de Japón y de mercados emisores como Corea del Sur, Taiwán, el Sudeste Asiático y Oceanía.

El Pabellón México, que cuenta con una extensión de 171 metros cuadrados en el centro de exposiciones Tokyo Big Sight, alberga a las delegaciones de Quintana Roo (Caribe Mexicano), Guanajuato, Michoacán, Baja California Sur (Los Cabos) y el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. El foro prevé la asistencia de 180 mil visitantes y más de mil 300 exhibidores provenientes de 70 países.

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De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur), el mercado japonés registra una dinámica al alza en los flujos aéreos hacia el país. Durante 2025, México recibió 64 mil 669 visitantes residentes en Japón por vía aérea, lo que representó un incremento de 12.5% en comparación con el año 2024.

Esta tendencia continuó en los primeros siete meses de 2026. Entre enero y julio, el ingreso de turistas japoneses alcanzó los 39 mil 853 viajeros, lo que significó un aumento de 15.2% frente al mismo periodo del año previo. Para el primer semestre de 2026, el registro acumulado sumó 56 mil 924 visitantes, equivalente a un crecimiento de 10% anual.

En términos de derrama económica, la captación de divisas generada por este perfil de viajero sumó 79 millones de dólares en 2025, un avance de 17.8% respecto a 2024. Para el periodo enero-julio de 2026, la derrama económica ascendió a 51.6 millones de dólares, lo que implica un incremento de 17.6% frente al mismo periodo del año precedente.

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Estamos muy contentos de ser parte de Tourism Expo Japan 2026, un encuentro que nos permite fortalecer la presencia de México en Japón y acercarnos aún más al mercado asiático, que se encuentra en ascenso y representa una gran oportunidad para nuestro país", declaró la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Mariana del Carmen Díaz y Maxil, directora general de Promoción y Asuntos Internacionales de la Sectur, encabeza la comitiva institucional en Tokio con el objetivo de convertir las reuniones de trabajo en acuerdos comerciales.

El propósito es transformar la promoción en mayores oportunidades de comercialización, fortalecer los vínculos con agencias de viajes, turoperadores y empresas del sector", señaló la funcionaria.

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El relacionamiento comercial con el mercado japonés se respalda en la conectividad aérea directa que opera entre Tokio y la Ciudad de México a través de las aerolíneas All Nippon Airways (ANA) y Aeroméxico, aunado a la exención recíproca de visado para estancias de corta duración.

Eduardo Martínez, director de CreaTurismo, entidad participante en la coordinación de la agenda comercial en la feria, puntualizó que Japón es uno de los mercados más sofisticados y con mayor capacidad de gasto del mundo, pero además representa una puerta de entrada hacia el resto de la región.