Invierten más de 60 mdd en proyecto hotelero sobre Paseo de la Reforma.

Corporativo Kosmos incursionará en los sectores inmobiliario y hotelero con una inversión superior a 60 millones de dólares en Paseo de la Reforma, donde desarrollará dos propiedades operadas por Ennismore: Hyde Mexico City Reforma, el primer hotel de la marca en América Latina, y próximamente SO/ Mexico City Reforma.

El proyecto se suma a los esfuerzos por reactivar una de las principales zonas urbanas y turísticas de la Ciudad de México, que en los últimos años ha enfrentado los efectos de la desaceleración económica, y de la transformación de los patrones de movilidad. La recuperación de corredores como Reforma depende, entre otros factores, de nuevas inversiones, mayor actividad turística y la reutilización de inmuebles existentes.

El desarrollo contempla más de 200 habitaciones entre ambas propiedades, tres espacios gastronómicos y la generación de más de 250 empleos directos e indirectos. También considera la reutilización adaptativa de dos torres existentes, una estrategia que busca incorporar nuevos usos a edificios ya construidos y evitar el abandono o subutilización de activos urbanos.

Especial

Para Corporativo Kosmos, encabezado por Jack Landsmanas, el proyecto representa una expansión hacia activos inmobiliarios de largo plazo y una diversificación de sus operaciones mediante una alianza con Ennismore, grupo internacional especializado en hospitalidad lifestyle.

Con más de seis décadas de trayectoria, Corporativo Kosmos participa en sectores como la alimentación, los servicios y la logística. La entrada al negocio hotelero e inmobiliario amplía su portafolio y coincide con la necesidad de fortalecer la oferta turística de la capital, particularmente en zonas estratégicas como Paseo de la Reforma, donde la inversión privada puede contribuir a recuperar actividad económica, atraer visitantes y generar empleo.