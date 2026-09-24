Moody’s descarta bajar calificación de México

Renzo Merino, vicepresidente de riesgo soberano de Moody’s, aseguró que no se observan cambios estructurales que lleven a México a perder el grado de inversión, aunque la deuda respecto al PIB llegue a 60 por ciento.

Y es que en mayo pasado la calificadora rebajó a BAA3, con perspectiva estable, la nota soberana de México, sólo a un peldaño de perder el grado de inversión.

Para Merino, no se vislumbran cambios estructurales en el manejo fiscal del país, que lleve a otra rebaja en la calificación.

“Si los números fiscales y de deuda, siguen moviéndose en una senda de deterioro, eso obviamente pesaría sobre la fortaleza fiscal del gobierno de México, sería indicativo de que algo ha cambiado estructuralmente en cuanto a la capacidad del manejo fiscal en el país, no estamos ahí todavía”, señaló durante el foro Inside LatAm: México 2026.

El experto abundó que no es solamente un tema de números, tampoco es solamente si la deuda llega a 55 o 60% del PIB, sino la carga del pago de pasivos sobre los ingresos públicos.

“La senda de la carga de la deuda, que quizás es lo más importante, no es el único elemento que nos preocupa desde la perspectiva fiscal, sino cuánto consumen los pagos de interés y la deuda sobre los ingresos del gobierno general”.

Renzo Merino detalló que México destina 17% de los ingresos del gobierno general al pago de intereses, mientras que el promedio de los países con una calificación comparable es de nueve por ciento.

También dijo que la calificadora pone especial atención en cambios institucionales para el análisis de riesgo soberano.

“En nuestros en nuestros estudios de eventos de riesgos de los soberanos casi un tercio de los eventos de default en la historia de la década de los 80 han estado ligados a deficiencias o problemas en el ámbito institucional”, precisó.

El experto dijo que estarán monitoreando los balances fiscales y aquellos elementos que indique una senda de consolidación fiscal más allá del 2027.

“El manejo, la credibilidad y la eficacia del manejo fiscal, hacia adelante, es un tema clave para la trayectoria de la calificación”, sostuvo.

Una revisión del crecimiento

El vicepresidente, dio a conocer que actualmente el pronóstico de crecimiento para México es de 1.0% para este año y 1.5% para 2027, pero adelantó que es muy probable que sea revisado el crecimiento a 1.5% para este 2026.

Aunque reconoció que sigue siendo un crecimiento bajo, sobre todo para ayudar estabilizar la carga de la deuda.

En materia de la revisión del T-MEC y los aranceles, el escenario base de Moody’s es que México conserve acceso comercial preferencial al mercado estadounidense, dada la integración de ambas economías.

No obstante, Merino advirtió que la falta de claridad sobre las reglas futuras todavía puede aplazar proyectos, y con ello frenar las inversiones. Al respecto dijo que la calificadora toma en cuenta que México conserva estabilidad económica y que una recuperación de la inversión podría aliviar parte de las presiones para el gobierno.