Mapfre revoluciona su estrategia en México con la campaña global "Vamos Donde Vas"

En un contexto donde la personalización de los servicios financieros y la accesibilidad digital se han convertido en pilares fundamentales para el crecimiento del sector, la aseguradora multinacional Mapfre ha presentado oficialmente en el mercado mexicano su nueva estrategia y campaña global bajo el lema “Vamos Donde Vas”.

Esta iniciativa representa aterrizar de manera directa su proceso de rebranding global a la realidad y dinamismo sociocultural de México, con el objetivo de consolidar una oferta centrada en la evolución de las personas y sus diferentes etapas de vida.

Alineación global con identidad local

Con más de tres décadas de trayectoria consolidada en el país, Mapfre apuesta por una "tropicalización" estratégica de su marca. A través de códigos, situaciones y escenarios representativos del día a día en el territorio nacional, la firma busca reflejar la pluralidad de México y responder a las necesidadesespecíficas de su población.

"La campaña parte de una premisa clara: para acompañar a las personas, primero hay que entenderlas en sus metas, estilos de vida y la forma en que construyen su patrimonio", destaca la compañía.

Con este movimiento, la institución no solo busca acompañar al asegurado frente a eventualidades o imprevistos, sino convertirse en un aliado constante a lo largo de las distintas decisiones financieras y personales que enfrentan las familias y empresas en México.

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Evolución visual y simplificación de la experiencia de usuario

A nivel de identidad institucional, la transformación contempla un logotipo renovado con tipografía en minúsculas, la adopción de una paleta con un rojo más vibrante y un universo visual de mayor flexibilidad y modernidad.

No obstante, la dirección estratégica enfatiza que la renovación trasciende el plano estético. El cambio engloba una reingeniería de la experiencia del cliente a través de un lenguaje más claro, simplificando procesos al contratar seguros y siendo más ágiles al integrar herramientas que permitan tener

Como parte del lanzamiento, la marca compartió un spot promocional que ilustra con humor y cercanía los retos cotidianos del tráfico y las vialidades mexicanas:

https://www.youtube.com/watch?v=sgOSz9paCtU

Crecimiento e innovación en el mercado nacional

La industria aseguradora en México enfrenta el reto constante de elevar los índices de penetración de la cultura del seguro. Con “Vamos Donde Vas”, Mapfre reafirma su compromiso con el mercado local combinando la solidez, liquidez y confianza acumuladas durante 35 años en México con un modelo operativo más cercano, digital y flexible, adaptado a los momentos decisivos de sus usuarios.