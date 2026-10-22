Peso cae tras dato de la inflación; precio del dólar hoy 22 de octubre de 2026

El peso mexicano inició la jornada del jueves con una marcada tendencia a la baja, mientras los mercados y los inversionistas analizan los recientes datos locales de inflación. Este panorama es clave para prever las próximas decisiones del Banco de México (Banxico).

La moneda mexicana perdió terreno debido tanto a factores económicos internos como a la fortaleza global de la divisa estadunidense, generando un escenario de incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de interés.

Cotización del dólar: El peso pierde terreno

La divisa mexicana cotiza en 18.7196 por dólar, lo que representa una pérdida del 0.27%. Esta caída se vio presionada, en gran medida, por un avance global de la divisa estadunidense.

Poco antes de la publicación de las cifras oficiales, la presión fue aún mayor. El peso llegó a debilitarse hasta las 18.8550 unidades, alcanzando un nivel que no se veía desde septiembre de 2025.

Aceleración de la inflación en la primera quincena de octubre

El Inegi informó sobre cambios importantes en el panorama económico durante la primera quincena de octubre:

Inflación general: Se aceleró ligeramente por encima de lo que el mercado tenía previsto.

Inflación subyacente: Mostró un repunte de forma inesperada.

Presión por el diferencial de tasas frente a EU

El peso mexicano ha estado bajo presión constante durante las últimas semanas. Esto responde principalmente a las preocupaciones de los inversionistas por una posible reducción del diferencial de tasas frente a Estados Unidos.

En el mercado estadunidense, se anticipa una nueva alza de tipos de interés, lo que mantiene en vilo la paridad cambiaria.

Dólar hoy a peso mexicano del 22 de octubre de 2026

El precio del dólar hoy 22 de octubre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.87 pesos a la compra y 19.01 pesos a la venta.

- 17.87 pesos a la compra y 19.01 pesos a la venta. Banamex - 18.16 pesos a la compra y 19.18 pesos a la venta.

- 18.16 pesos a la compra y 19.18 pesos a la venta. Banorte - 17.55 pesos a la compra y 19.05 pesos a la venta.

- 17.55 pesos a la compra y 19.05 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.60 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

- 17.60 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta. Scotiabank - 17.90 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 22 de octubre de 2026 • 08:58 hrs BBVA México Compra $17.87 Venta $19.01 Banamex Compra $18.16 Venta $19.18 Banorte Compra $17.55 Venta $19.05 Banco Afirme Compra $17.60 Venta $19.20 Scotiabank Compra $17.90 Venta $19.20

*Tipo de cambio a las 08:58 horas

Con información de Reuters