Inflación en México sube a 3.62% en la primera quincena de octubre de 2026
El INPC mantiene la tendencia a la alza que registra desde hace dos meses; estos fueron los productos que más subieron de precio.
La inflación de México mantiene la tendencia a la alza que registra desde hace dos meses y durante la primera quincena de octubre de 2026 el indicador se ubicó en 3.62%, impulsado por el incremento en los precios en servicios como la electricidad, el transporte aéreo y el tomate verde, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con el más reciente reporte del Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.41% respecto a la quincena anterior, con lo que con este resultado la inflación general anual llegó a 3.62%. En el mismo periodo de 2025 la inflación anual fue de 3.63%.
¿Qué impulsó el repunte de la inflación?
En la primera quincena de octubre el índice de precios subyacente (que excluye bienes de alta volatilidad) incrementó 0.25%. A su interior los precios de las mercancías aumentaron 0.17% y los de los servicios un 0.31%.
En tanto, el índice de precios no subyacente registró una alza del 0.98%. Dentro de este los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 0.11% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 1.85% tras terminar el subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 18 ciudades del país.
Productos y servicios con mayor impacto en el INPC
Las variaciones climáticas, la estacionalidad y el fin de los subsidios gubernamentales modificaron drásticamente los precios en la canasta básica y los servicios.
Productos que subieron de precio
Durante la primera quincena de octubre los productos y servicios que más subieron de precio y con ello influyeron en la inflación fueron:
- Tomate verde, con un aumento del 22.07%.
- Electricidad, con una alza del 18.51%.
- Calabacita, con un incremento del 16.27%.
- Transporte aéreo, con un aumento del 14.77%.
- Servicios profesionales, con una alza del 9.55%.
- Servicios turísticos en paquete, con un incremento del 6.80%.
Productos que bajaron de precio
En contraste, los productos y servicios que más bajaron de precio durante este periodo fueron:
- Limón, con una reducción del 10.43%.
- Aguacate, con una disminución del 4.79%.
- Naranja, con una baja del 4.58%.
- Plátanos, con una reducción del 4.15%.
- Jitomate, con una disminución del 3.04%.
- Papa y otros tubérculos, con una baja del 2.53%.