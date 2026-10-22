Inflación en México sube a 3.62% en la primera quincena de octubre de 2026

La inflación de México mantiene la tendencia a la alza que registra desde hace dos meses y durante la primera quincena de octubre de 2026 el indicador se ubicó en 3.62%, impulsado por el incremento en los precios en servicios como la electricidad, el transporte aéreo y el tomate verde, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el más reciente reporte del Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.41% respecto a la quincena anterior, con lo que con este resultado la inflación general anual llegó a 3.62%. En el mismo periodo de 2025 la inflación anual fue de 3.63%.

¿Qué impulsó el repunte de la inflación?

En la primera quincena de octubre el índice de precios subyacente (que excluye bienes de alta volatilidad) incrementó 0.25%. A su interior los precios de las mercancías aumentaron 0.17% y los de los servicios un 0.31%.

En tanto, el índice de precios no subyacente registró una alza del 0.98%. Dentro de este los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 0.11% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 1.85% tras terminar el subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 18 ciudades del país.

Productos y servicios con mayor impacto en el INPC

Las variaciones climáticas, la estacionalidad y el fin de los subsidios gubernamentales modificaron drásticamente los precios en la canasta básica y los servicios.

Productos que subieron de precio

Durante la primera quincena de octubre los productos y servicios que más subieron de precio y con ello influyeron en la inflación fueron:

Tomate verde, con un aumento del 22.07%.

Electricidad, con una alza del 18.51%.

Calabacita, con un incremento del 16.27%.

Transporte aéreo, con un aumento del 14.77%.

Servicios profesionales, con una alza del 9.55%.

Servicios turísticos en paquete, con un incremento del 6.80%.

Productos que bajaron de precio

En contraste, los productos y servicios que más bajaron de precio durante este periodo fueron: