¡Peso perfila primera semana positiva tras guerra en Irán! Precio del dólar hoy 20 de marzo de 2026

El peso mexicano retrocede en la jornada de este viernes, pero se encamina a su primera semana de ganancias desde el inicio del conflicto bélico en el Medio Oriente, con lo que el precio del dólar hoy 20 de marzo de 2026 cotiza en $17.92 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una pérdida de más del 1%, frente al precio de referencia del jueves. Aún así, acumula un retorno semanal del 0.7%. El nerviosismo por las potenciales consecuencias de las hostilidades en la economía global provocó un rápido deterioro del peso rumbo a niveles por encima de 18 unidades durante los primeros días de marzo.

Desde entonces ha recuperado algo de valor, sin embargo, los analistas advierten que el apetito por riesgo sigue siendo frágil y la volatilidad permanece elevada. "Es importante señalar que la guerra no ha terminado", indicó la firma Banco Base en un informe.

Durante la semana destacaron los anuncios de los principales bancos centrales del mundo, los cuales, si bien dejaron estables las tasas de interés, coincidieron en que estaban preparados para enfrentar cualquier impacto inflacionario derivado de la guerra con una política monetaria más restrictiva.

Los enfrentamientos entre Estados Unidos-Israel e Irán han alcanzado a las instalaciones energéticas en todo Medio Oriente, provocando interrupciones en el suministro global de petróleo, lo que ha puesto bajo presión los precios de los combustibles.

La próxima semana el Banco de México (Banxico) mantendrá su primer encuentro desde que suspendió a inicios de febrero un largo ciclo de recortes a la tasa clave. La semana pasada, el subgobernador Jonathan Heath opinó que la autoridad debería mantener la pausa monetaria.

Dólar hoy a peso mexicano del 20 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 20 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.08 pesos a la compra y 18.21 pesos a la venta.

- 17.08 pesos a la compra y 18.21 pesos a la venta. Banamex - 17.38 pesos a la compra y 18.38 pesos a la venta.

- 17.38 pesos a la compra y 18.38 pesos a la venta. Banorte - 16.75 pesos a la compra y 18.25 pesos a la venta.

- 16.75 pesos a la compra y 18.25 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.90 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta.

- 16.90 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta. Scotiabank - 16.30 pesos a la compra y 18.60 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:08 horas

Con información de Reuters

vjcm