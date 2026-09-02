¡Peso cede terreno! Precio del dólar hoy 2 de septiembre de 2026

El peso mexicano registró una ligera depreciación frente al dólar estadunidense durante la jornada de este miércoles, presionado por la cautela de los mercados globales tras la publicación de datos débiles sobre el mercado laboral en Estados Unidos y un repunte en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

La divisa mexicana se ubicó en torno a las 16.9992 unidades por dólar, lo que representa una pérdida del 0.12% frente al precio de referencia previo.

Los dos factores que mueven al tipo de cambio hoy

Desaceleración inesperada del empleo en Estados Unidos: El Informe Nacional de Empleo de ADP reveló que el sector privado estadounidense sumó únicamente 38 mil puestos de trabajo en agosto, quedando lejos de los 48 mil previstos por los analistas y por debajo de los 46 mil registrados en julio. Esta pérdida de ritmo laboral incrementa la volatilidad ante la expectativa de las decisiones monetarias de la Reserva Federal.

Conflicto en Medio Oriente impulsa al dólar: La escalada bélica entre Estados Unidos e Irán, tras ataques con misiles en el mayor choque militar entre ambas naciones desde julio, reavivó la aversión al riesgo en los mercados internacionales, fortaleciendo al dólar globalmente como activo de protección.

Los inversionistas mantienen la mirada fija en la publicación del reporte oficial sobre la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas de Estados Unidos programado para este viernes, dato que definirá el rumbo del tipo de cambio para el cierre de semana.

Dólar hoy a peso mexicano del 2 de septiembre de 2026

El precio del dólar hoy 2 de septiembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.13 pesos a la compra y 17.26 pesos a la venta.

- 16.13 pesos a la compra y 17.26 pesos a la venta. Banamex - 16.47 pesos a la compra y 17.41 pesos a la venta.

- 16.47 pesos a la compra y 17.41 pesos a la venta. Banorte - 15.80 pesos a la compra y 17.30 pesos a la venta.

- 15.80 pesos a la compra y 17.30 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Scotiabank - 16.50 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 2 de septiembre de 2026 • 10:06 hrs BBVA México Compra $16.13 Venta $17.26 Banamex Compra $16.47 Venta $17.41 Banorte Compra $15.80 Venta $17.30 Banco Afirme Compra $16.00 Venta $17.60 Scotiabank Compra $16.50 Venta $17.60

*Tipo de cambio a las 10:12 horas

Con información de Reuters