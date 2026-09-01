IED alcanza cifra récord de 40 mil mdd en 2025: Segundo Informe de Gobierno

La captación de Inversión Extranjera Directa (IED) se consolidó como uno de los principales motores del crecimiento económico en el país tras alcanzar una cifra récord de 40.8 mil millones de dólares en 2025, cifra que posicionó a México como el décimo destino global en recepción de capitales, según datos de la UNCTAD. El segundo informe de gobierno destaca que la dinámica de atracción de recursos mantiene su tendencia positiva al registrar 23.6 mil millones de dólares durante el primer trimestre de 2026.

En materia de comercio exterior, la administración reporta que las exportaciones de mercancías alcanzaron un valor histórico de 664.8 mil millones de dólares en 2025, situando al país en la décima posición entre los mayores exportadores globales, por encima de economías como Canadá, Reino Unido y Singapur. Durante el primer semestre de 2026, los envíos al exterior sumaron 389 mil millones de dólares.

El gobierno de Claudia Sheinbaum precisa que a pesar de un entorno internacional que presentó modificaciones en la política comercial de Estados Unidos, volatilidad en los precios de insumos agrícolas por factores climáticos y fricciones geopolíticas, los indicadores macroeconómicos de inversión, ocupación y balance exterior mantuvieron su dinamismo en la primera mitad del año.

Menciona que el desempeño industrial y de infraestructura se apoya en el Plan Nacional de Infraestructura, el cual ejerce un presupuesto superior a 960 mil millones de pesos en 2026 para la modernización de vías de comunicación, puertos mercantes, aeropuertos, sistemas ferroviarios de carga y pasajeros, e infraestructura energética y social. A la par, el Plan México reporta el establecimiento de 14 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, de los cuales seis cuentan con desarrollador asignado para fortalecer cadenas de proveeduría y consumo local.