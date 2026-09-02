Mapfre se alía con PayPal para impulsar digitalización y facilitar pagos digitales en México

Mapfre, aseguradora multinacional líder en América Latina, y PayPal, plataforma global de pagos digitales, anuncian alianza estratégica para modernizar la forma en que los clientes gestionan y pagan sus seguros en México.

Esta colaboración permite a los asegurados de Mapfre realizar pagos a través de PayPal, guardar métodos de pago, programar renovaciones automáticas y acceder a esquemas de Meses Sin Intereses, facilitando una experiencia ágil y alineada con los hábitos de consumo financiero. Además, esta integración permite ampliar las opciones de pago mediante tarjetas internacionales, fortaleciendo la capacidad de Mapfre para atender a clientes en zonas fronterizas o con necesidades de transacciones globales.

Como parte de su estrategia de crecimiento, Mapfre busca fortalecer su ecosistema digital, incrementar su volumen de transacciones y mejorar indicadores clave como la renovación automática de pólizas, con el objetivo de consolidarse entre las principales aseguradoras en México.

Entre los beneficios esperados de esta integración destacan:

• Incremento en la tasa de aceptación de pagos.

• Fortalecer a seguridad de pagos.

• Mayor adopción de renovaciones automáticas de pólizas.

• Acceso a opciones de financiamiento como Meses Sin Intereses, clave para el cliente mexicano.

De esta manera, Mapfre podrá implementar acciones que mejoren la experiencia de los usuarios a través de pagos digitales, con una tasa de aprobación esperada de hasta 96 % y una probabilidad tres veces mayor de renovación frente a modelos tradicionales. Asimismo, se proyecta un incremento del 15 % en usuarios que realizarán el pago de su póliza a través de este ecosistema, así como un crecimiento adicional del 21 % en nuevos usuarios provenientes de la base de clientes de PayPal, según datos internos de Mapfre.

"Esta alianza nos permite ofrecer a nuestros clientes un proceso de pago más sencillo, confiable y alineado con la forma en que hoy gestionan sus finanzas, mejorando la experiencia integral del asegurado y consolidar nuestra presencia en el mercado mexicano", señaló Paulo Butchart, director ejecutivo comercial de Mapfre México.

Por su parte, Allan Picos, director de Ventas de PayPal México e Hispanoamérica, afirmó que "la colaboración contribuirá a impulsar la digitalización del sector asegurador, al tiempo que brinda a los usuarios mayor control y seguridad en sus transacciones".

La seguridad como habilitador de la adopción digital

La seguridad es un eje central de esta alianza entre Mapfre y PayPal, que comparten el objetivo de ofrecer experiencias digitales confiables y protegidas. De acuerdo con el estudio Panorama de los pagos digitales en las PyMEs 2025 de PayPal, el 94 % de los compradores en línea en México considera la seguridad una prioridad y 3 de cada 4 teme ser víctima de fraude [1].

Asimismo, el 97 % de las empresas la identifica como un factor crítico para operar en el entorno digital, convirtiéndola en un habilitador clave para la innovación y el crecimiento del comercio electrónico.

Con esta integración, Mapfre fortalece sus canales digitales y facilita procesos como el pago y la renovación de pólizas. La opción de pago con PayPal ya está disponible para sus clientes en México.

[1] "Panorama de los pagos digitales en las PyMEs 2025".