Gobierno canceló dos mil 141 concesiones mineras por incumplimiento, destaca Informe de Sheinbaum

El sector minero en México representa uno de los principales ejes de la economía del país, además de que está cobrando especial importancia en la estrategia de relocalización de empresas en sectores estratégicos.

En el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha evitado la especulación y subutilización de superficie con potencial minero, e inició un proceso de recuperación de superficie, por lo que, al 30 de junio de 2026, ya se recuperaron 1.62 millones de hectáreas mediante la cancelación de dos mil 141 concesiones mineras por incumplimiento en sus obligaciones ante el Estado Mexicano.

“Representan 15% del territorio nacional que se tenía concesionado a octubre de 2024, inicio de este gobierno”.

En el documento se destaca que el Fideicomiso de Fomento Minero otorgó financiamiento al sector y su cadena de valor, del 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026, por mil 253.5 millones de pesos, mediante seis mil 646 operaciones.

Se reportaron 117 empresas beneficiadas en nueve entidades federativas: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Sonora.

Destacó que la actividad minera se concentra en diez entidades federativas que aportan 94.9% de la producción, entre ellas destacan Sonora, con 35.2%; Zacatecas, con 27.8%; y Chihuahua, con 7.2% del valor de la producción.

Actualmente, México se ubica entre los diez productores a escala mundial de 16 minerales, entre los que destacan plata, cobre, zinc, molibdeno y manganeso, esenciales en la transición energética.