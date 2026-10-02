¡Peso se sacude 4 jornadas de pérdidas! Precio del dólar hoy 2 de octubre de 2026

El precio del dólar experimentó un respiro este viernes. La moneda local logró una apreciación frente a la divisa estadunidense, rompiendo una racha de cuatro sesiones consecutivas de pérdidas. Sin embargo, este rebote no fue suficiente para evitar que el peso registrara su peor desempeño semanal desde el pasado mes de marzo.

El peso mexicano se cotizó en 18.1849 unidades por dólar, lo que representó una ganancia diaria del 0.5%. Pero, ¿qué factores están moviendo el tipo de cambio y qué significa esto para tu bolsillo?

¿Por qué frenó su caída el peso mexicano?

El principal motor detrás del movimiento de este viernes provino de Estados Unidos. El Departamento de Trabajo estadounidense publicó su informe de nómina no agrícola, el cual mostró una fuerte desaceleración en la creación de empleos:

Puestos de trabajo creados: 29 mil.

29 mil. Expectativa del mercado: 90 mil plazas (según analistas de Reuters).

Este enfriamiento del mercado laboral estadunidense es, paradójicamente, una buena noticia para la moneda mexicana. Los datos llevaron a los operadores a especular que la Reserva Federal (Fed) no elevará sus tasas de interés en octubre.

Anteriormente, el temor a un mayor endurecimiento monetario en Estados Unidos había presionado al peso, ya que esto afectaría la rentabilidad del carry trade (estrategia de inversión que ha favorecido enormemente a la divisa mexicana).

¿Se desinfla el "Superpeso"?

A pesar del cierre positivo del viernes, el balance semanal es rojo. En la semana, el peso acumuló una depreciación del 2.8%, un rápido deterioro que tomó por sorpresa a los inversionistas.

Apenas a principios de septiembre, la moneda presumía niveles no vistos en más de dos años, cotizando por debajo de las 17 unidades por dólar y fortaleciendo la narrativa del "superpeso". Sin embargo, analistas de Banamex han señalado que aquel nivel era "atípico", resultado de una serie de factores extraordinarios como las tasas de interés de Banxico y un entorno global complejo.

Dólar más caro: ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica?

Cuando el dólar sube, no todo son malas noticias para la economía mexicana. De hecho, el reciente ajuste cambiario tiene claros ganadores:

Los beneficiados:

Familias que reciben remesas: Los dólares que envían los paisanos desde Estados Unidos rinden más al convertirse a pesos.

Sector exportador: Los productos mexicanos se vuelven más competitivos en el extranjero.

Turismo internacional: México se vuelve un destino más barato y atractivo para los turistas que gastan en dólares.

Los afectados:

Importadores: Comprar mercancía del extranjero se vuelve más costoso.

Deudores en dólares: Las empresas o individuos con deudas en divisa estadounidense verán encarecidos sus pagos.

"En el conjunto estamos viendo algo positivo. El tipo de cambio ya estaba muy apreciado", señaló Luis Gonzali, codirector de inversiones de Franklin Templeton México, recordando que el dólar aún se encuentra más barato que los 18.42 pesos en los que se negociaba hace exactamente un año.

Dólar hoy a peso mexicano del 2 de octubre de 2026

El precio del dólar hoy 2 de octubre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.33 pesos a la compra y 18.46 pesos a la venta.

- 17.33 pesos a la compra y 18.46 pesos a la venta. Banamex - 17.63 pesos a la compra y 18.59 pesos a la venta.

- 17.63 pesos a la compra y 18.59 pesos a la venta. Banorte - 17.00 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta.

- 17.00 pesos a la compra y 18.50 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.30 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta.

- 17.30 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta. Scotiabank - 17.30 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:00 horas

Con información de Reuters