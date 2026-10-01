¿Gastas como el resto de México? Busca tu estado y compara el gasto de tu hogar

¿Cuánto gasta un hogar mexicano?

Un hogar en México registró durante 2025 un gasto corriente monetario promedio de 57 mil 930 pesos trimestrales, de acuerdo con la nueva Encuesta Nacional de Gasto (ENG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La cifra equivale matemáticamente a unos 19 mil 310 pesos mensuales, aunque INEGI publica el indicador como promedio trimestral y no como una medición mensual.

También es importante entender contra qué nos estamos comparando. La ENG estimó 38 millones 348 mil 376 hogares en México, integrados en promedio por 3.41 personas. Por ello, los 57 mil 930 pesos corresponden a un hogar, no al gasto individual de una persona. ENG2025_RR

La ENG 2025 es una nueva encuesta especializada en medir la adquisición de bienes y servicios de los hogares. Surge de la experiencia acumulada por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y, entre otros objetivos, generará información para la actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

El levantamiento tuvo representatividad nacional, por entidad federativa y para los ámbitos urbano y rural, con una muestra de 28 mil 668 viviendas particulares. ENG2025_RRNo todo lo que gasta un hogar son esos $57,930

Aquí aparece una distinción importante.

INEGI estimó un gasto total promedio trimestral de 89 mil 752 pesos por hogar.

De éste, 74 mil 404 pesos correspondieron a gasto corriente total. A su vez, ese gasto corriente estuvo compuesto por:

$57,930 de gasto monetario y $16,474 de gasto no monetario.

El gasto no monetario incluye el valor estimado de bienes y servicios que consume el hogar sin realizar directamente un pago en dinero, como autoconsumo, remuneraciones en especie, regalos provenientes de otros hogares, estimación del alquiler de la vivienda y transferencias en especie.

La INFO utiliza como indicador principal los 57 mil 930 pesos de gasto corriente monetario, porque permite comparar el desembolso monetario promedio de los hogares.

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Del hogar de CDMX al de Chiapas

La ubicación cambia considerablemente el promedio.

Ciudad de México registró el mayor gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar, con 84 mil 564 pesos. Le siguieron Querétaro, con 81 mil 685; Nuevo León, con 80 mil 716; Baja California Sur, con 78 mil 826, y Baja California, con 73 mil 459 pesos.

En el extremo contrario se encontraron Chiapas, con 38 mil 203 pesos; Campeche, con 39 mil 299; Tabasco, con 41 mil 181; Oaxaca, con 42 mil 010, y Veracruz, con 42 mil 554 pesos.

La distancia entre los extremos es enorme: el promedio de Ciudad de México equivale a más del doble del registrado en Chiapas.

Pero esto no significa que vivir en Ciudad de México cueste 2.2 veces lo que cuesta vivir en Chiapas.

La ENG mide gasto observado de los hogares. Las diferencias pueden convivir con distintos niveles de ingreso, composición de los hogares, patrones de consumo, precios y acceso a bienes y servicios. Este reporte no permite atribuir por sí solo cuánto de la brecha corresponde a cada factor.

Por eso, estos datos no constituyen un ranking de costo de vida.

Existe además una segunda capa territorial.

Entre las entidades de mayor gasto comparadas por INEGI, Querétaro presentó una marcada diferencia entre localidades urbanas y rurales: 87 mil 731 frente a 38 mil 154 pesos trimestrales.

En Nuevo León, en cambio, los promedios fueron mucho más próximos: 81 mil 075 pesos en localidades urbanas y 71 mil 421 en rurales.

El estado, por tanto, tampoco cuenta toda la historia.

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Más de la mitad se concentra en dos grandes rubros

Al observar cómo se distribuye el gasto corriente monetario, los alimentos ocupan el primer lugar.

En promedio, 34.9% se destinó a alimentos, bebidas y tabaco, mientras 20.0% correspondió a transporte y comunicaciones.

Juntos representan prácticamente 55 de cada 100 pesos del gasto corriente monetario.

Después aparecen educación y esparcimiento, con 8.5%; cuidados personales, con aproximadamente 8.1%; vivienda y servicios, con cerca de 7.9%; además de enseres y cuidado de la casa, vestido y calzado, salud y transferencias y otros gastos. Los montos oficiales de estos grandes rubros suman el gasto corriente monetario con posibles diferencias por redondeo.

Pero la composición tampoco es igual en todo el país.

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En el ámbito rural, la comida absorbe una mayor proporción

En localidades urbanas, alimentos, bebidas y tabaco representaron 33.9% del gasto corriente monetario.

En las rurales alcanzaron 40.3%.

El patrón se invierte en otros rubros. Educación y esparcimiento representaron 9.0% del gasto urbano frente a 5.8% del rural.

En salud, por el contrario, la participación fue de 4.5% en localidades urbanas y 5.7% en rurales.

Esto no permite concluir por sí mismo las causas de las diferencias. Lo que sí muestra la ENG es que no sólo cambia el monto promedio del gasto: también cambia su composición.

Tu hogar también modifica la fotografía

La geografía es sólo una de las variables.

Los hogares con al menos una persona menor de 18 años registraron un gasto corriente monetario promedio trimestral de 60 mil 435 pesos, frente a 55 mil 385 pesos en aquellos sin menores.

La diferencia se vuelve mucho más visible al observar educación y esparcimiento.

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Los hogares con menores destinaron en promedio 6 mil 274 pesos trimestrales a educación y esparcimiento; aquellos sin menores, 3 mil 509 pesos.

La diferencia entre ambos promedios es de aproximadamente 79%, cálculo realizado a partir de las cifras publicadas por INEGI.

La ENG permite encontrar otras configuraciones.

Los hogares integrados exclusivamente por personas de 65 años o más registraron un gasto corriente monetario promedio trimestral de 34 mil 732 pesos. ENG2025_RR

Por su parte, los hogares unipersonales promediaron 40 mil 076 pesos trimestrales.

Estas diferencias no explican por sí mismas sus causas, pero muestran hasta qué punto la composición del hogar modifica el punto de comparación.

¿En qué se reconoce tu hogar?

Al bajar de los grandes grupos a rubros específicos aparecen gastos mucho más cotidianos.

Entre los 20 principales rubros específicos identificados por INEGI, el mayor monto correspondió a alimentos fuera del hogar, con 4 mil 181 pesos trimestrales.

Le siguieron carnes, con 3 mil 652 pesos; combustibles para vehículos, con 3 mil 554; cuidados personales, con 3 mil 300, y otros alimentos diversos, con 2 mil 933 pesos.

Después aparecen comunicaciones, salud, cuidados de la casa, transferencias y otros gastos, cereales, educación, adquisición de vehículos, transporte público, alquileres, esparcimiento, vestido, electricidad y combustibles, verduras, bebidas y leche y derivados.

En conjunto, esos 20 rubros representan 84.3% del gasto corriente monetario promedio.

Y ahí está precisamente el valor de la nueva radiografía de INEGI: el promedio no pretende describir a cada hogar, sino ofrecer una referencia común para descubrir qué tan parecida —o distinta— es nuestra propia forma de gastar.