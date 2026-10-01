Aumenta 42.5% gasto de Pemex por importación de combustibles

El aumento en los costos de referencia internacional de los combustibles ya tuvo un impacto en los costos de importación de Petróleos Mexicanos (Pemex), pues entre enero y agosto de este año erogó un total de 14 mil 807.9 millones de dólares, pues aun cuando ha logrado aumentar sus niveles en la producción de refinados, esto sigue sin ser suficiente para alcanzar la autosuficiencia energética.

De acuerdo con el reporte operativo de la petrolera, dicho monto representó un aumento importante de 42.5% en comparación a los 10 mil 390.9 millones de dólares del mismo periodo del año pasado.

Esto tiene que ver con el comportamiento volátil de los energéticos a nivel internacional, ocasionado principalmente por el conflicto bélico en Oriente Medio, ataques a refinerías y el limitado tránsito de estos productos por el estrecho de Ormuz.

Los datos muestran que, en los primeros ocho meses del año, Pemex importó un total de 538.9 mil barriles por día de combustibles, cifra que representa una caída de 7.5%, lo que va en línea con la política que busca reducir estas compras.

En el caso de las gasolinas se compraron al extranjero 322 mil barriles por día, mientras que de diésel se importaron 78.8 mil barriles, 2.9% y 8.5% menos en cada caso.

Pese a que el volumen es menor, la dependencia se mantiene, pues las compras al extranjero representan el 44% de las ventas de gasolina que sumaron 728.7 mil barriles diarios, así como 27.1% del diésel de los cuales s comercializaron 290.2 mil barriles diarios.

Es así como aun cuando se redujo el volumen de las importaciones, la tendencia mundial provocó un aumento significativo el costo de estas compras.

Exportaciones ora

De manera contraria las exportaciones de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) mantienen una tendencia negativa, no solo en volumen, sino también en ingresos, es decir, aun cuando el costo por barril se comercializa en un buen precio en el mercado internacional.

Los datos de Pemex muestran que en el periodo se vendieron en el extranjero un promedio de 431.2 mil barriles por día, que representa una caída de 29.2% menos.

Tan solo en agosto, el nivel de exportación de crudo de Pemex fue de 275.7 mil barriles por día, 44.9% menos si se compara con los 500.2 mil barriles por día de enero a agosto de 2026, siendo este uno de los volúmenes más bajo en la historia de la empresa, aunque va en línea con la política de enviar una mayor cantidad de petróleo a las refinerías del país.

Los ingresos por la exportación total de crudo en el periodo de ocho meses fueron de 11 mil 686 millones de dólares, que por primera vez representan una caída de 1% respecto al año pasado, pese a la volatilidad de los mercados.

Producción estable

Aun cuando la empresa busca aumentar los niveles de producción para alcanzar la meta de 1.8 millones de barriles, esta es una meta que sigue sin ser alcanzada.

Entre enero y agosto se extrajeron un promedio de un millón 655 mil barriles por día, 1.6% más respecto al millón 628 mil barriles de 2025.

El gobierno federal espera que revertir el declive de la producción con los contratos mixtos y lo trabajos exploratorios.